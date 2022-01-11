الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 11 كانون الثاني 2022 ساعة 15:43

بعثة الأمم المتحدة تصدر بيانا حول موانئ الحدیدة

بعثة الأمم المتحدة تصدر بيانا حول موانئ الحدیدة
وتلاحظ بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاقیة الحدیدة (أونمھا) بقلق بالغ الادعاءات المتعلقة باستخدام موانئ الحدیدة لأغراض عسكریة.

طلبت أونمھا القیام باجراءات التفتیش التي تعتبر جزء من تفویضھا، وتقف على أھبة الاستعداد لمعالجة شواغل عسكرة الموانئ.

تذكر أونمھا الأطراف المعنیة بأن الموانئ تعتبر شریان الحیاة للملایین من المواطنین الیمنیین وتناشد أونمھا الأطراف المعنیة حل ھذه القضیة مع الالتزام بضبط النفس، وأن تعطى الأولویة القصوى للحفاظ على الطابع المدني للبنیة التحتیة والمنشآت العامة، وضمان حمایة الموانئ بما یصب في مصلحة الشعب الیمني.

فيما أكدت مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية، أنها كانت تنتظر من ناطق تحالف دول العدوان، الإعلان عن رفع القيود والحصار غير القانوني المفروض على موانئها منذ سبع سنوات لا أن تتفاجأ بادعاءات باطلة بسرقة مشاهد تم اجتزاؤها من فيلم أمريكي وثائقي في العراق يحمل اسم (Severe Clear)، تم تصويره عام 2003م، في بداية الغزو الأمريكي على العراق وعُرض للمرة الأولى عام 2009م، مدعياً أنها لصواريخ يتم تركيبها في ميناء الحديدة.

وأشارت المؤسسة في بيان إلى أن هذه الفضيحة المدوية تؤكد مجددا سقوط التحالف في كشف زيف ادعاءاته وتضليله للحقيقة أمام الرأي العام والمجتمع الدولي، وما وصل إليه التحالف من تخبط وإفلاس أخلاقي وإنساني لا يمكن وصفه.

معتبرا اتهامات التحالف الكاذبة حول استخدام موانئ المؤسسة في أعمال عسكرية عاريا من الصحة بدليل تلك المقاطع والمشاهد التي تم فبركتها لنسبها لميناء الحديدة.

وأوضح البيان أن ميناءي الحديدة والصليف يخضعان لتفتيش يومي وأسبوعي من قبل بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة “أونمها”، وقد تجاوزت عدد الدوريات لفريق بعثة التحقق الأممية للميناءين خلال الفترة السابقة أكثر من 189 دورية.

ونوه البيان إلى أن النتائج لتحقق البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة أكدت أن الموانئ التابعة للمؤسسة ” الحديدة، الصليف، مرسى رأس عيسى” تلتزم بكافة الاشتراطات والإجراءات المعمول بها في الموانئ العالمية ولا علاقة لها بأي صراعات وتخلو من أي مظاهر مسلحة أو ثكنات عسكرية أو مخازن لتجميع الأسلحة وانطلاق الزوارق الحربية.

وقال البيان ” تم تنفيذ زيارة ميدانية لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة “أونمها” لميناء الحديدة والمنشآت التابعة له الأحد الموافق 9 يناير، وذلك لدحض الادعاءات الباطلة لما يسمى بناطق تحالف العدوان والتأكد من مدنية مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية ومهنيتها وخلو الميناء من أي مظاهر أو أعمال عسكرية وامتثاله لكافة الاشتراطات والمعايير للمدونة الدولية لأمن الموانئ والسفنISPS CODE” “، الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية “IMO” التابعة للأمم المتحدة.

وجدد البيان دعوته للمجتمع الدولي إلى القيام بمسؤولياته تجاه الشعب اليمني للتخفيف من المعاناة الإنسانية التي يعيشها أبناء الشعب اليمني منذ سبعة أعوام وتصاعدت بشكل لا مثيل له في العالم خلال الفترة الأخيرة، والتعامل مع الملف الاقتصادي بالجدية المطلوبة، وإلزام تحالف العدوان بالرفع الكامل للحصار، ووقف استخدام الاقتصاد كوسيلة ضغط ومساومة، وفصل الجانب الإنساني عن الجانب السياسي والعسكري.

ويأتي إصدار مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية هذا البيان لتؤكد من خلاله أنها تحتفظ بحقّها القانوني في التتبّع القضائي لكل مسّ أو إساءة بمنشآتها.
مصدر : وكالات
رقم : 973045
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
أي حماقة سعودية بالحديدة ستكون لها عواقب لا تحمد عقباها
أي حماقة سعودية بالحديدة ستكون لها عواقب لا تحمد عقباها
ترسانة الکيان الصهيوني للأسلحة الكيماوية والصمت الغربي المريب
ترسانة الکيان الصهيوني للأسلحة الكيماوية والصمت الغربي المريب
11 كانون الثاني 2022
أهداف زيارة وزير خارجية طالبان إلى طهران
أهداف زيارة وزير خارجية طالبان إلى طهران
11 كانون الثاني 2022
الفيلم السعودي المفبرك.. فضيحة ‘‘المالكي‘‘ تفند كل مزاعم العدوان تجاه اليمن
الفيلم السعودي المفبرك.. فضيحة ‘‘المالكي‘‘ تفند كل مزاعم العدوان تجاه اليمن
11 كانون الثاني 2022
صلاة للجمعة في الشارقة ويوم عمل في باقي الإمارات.. رسالة واضحة لصانعي القرار!
صلاة للجمعة في الشارقة ويوم عمل في باقي الإمارات.. رسالة واضحة لصانعي القرار!
10 كانون الثاني 2022
التداعيات الجيوسياسية للعملية الصاروخية الإيرانية علی قاعدة عين الأسد بالنسبة للولايات المتحدة
التداعيات الجيوسياسية للعملية الصاروخية الإيرانية علی قاعدة عين الأسد بالنسبة للولايات المتحدة
10 كانون الثاني 2022
لمحة عامة عن الأحداث الأكثر تأثيراً في فلسطين عام 2021
لمحة عامة عن الأحداث الأكثر تأثيراً في فلسطين عام 2021
10 كانون الثاني 2022
إحياء الموقع الاستراتيجي لسوريا لدی الفصائل الفلسطينية
إحياء الموقع الاستراتيجي لسوريا لدی الفصائل الفلسطينية
10 كانون الثاني 2022
السيد الخامنئي: تشييع الشهيد سليماني في ايران والعراق كان عظيما
السيد الخامنئي: تشييع الشهيد سليماني في ايران والعراق كان عظيما
9 كانون الثاني 2022
الرئيس الايراني: لا نواجه شحة في لقاحات كورونا
الرئيس الايراني: لا نواجه شحة في لقاحات كورونا
8 كانون الثاني 2022
باقري كني يبدأ محادثاته بفيينا حول رفع الحظر
باقري كني يبدأ محادثاته بفيينا حول رفع الحظر
8 كانون الثاني 2022
الأسير أبو هواش يكسر القيود ‘‘الإسرائيليّة‘‘.. ما الدرس الذي يجب أن يتعلّمه الفلسطينيون؟
الأسير أبو هواش يكسر القيود ‘‘الإسرائيليّة‘‘.. ما الدرس الذي يجب أن يتعلّمه الفلسطينيون؟
8 كانون الثاني 2022
المؤامرات التي تُحيكها الرياض خلف الكواليس للبنان.. الحريري لم يتخلف عن القافلة
المؤامرات التي تُحيكها الرياض خلف الكواليس للبنان.. الحريري لم يتخلف عن القافلة
8 كانون الثاني 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
أي حماقة سعودية بالحديدة ستكون لها عواقب لا تحمد عقباها
ترسانة الکيان الصهيوني للأسلحة الكيماوية والصمت الغربي المريب
أهداف زيارة وزير خارجية طالبان إلى طهران
الفيلم السعودي المفبرك.. فضيحة ‘‘المالكي‘‘ تفند كل مزاعم العدوان تجاه اليمن