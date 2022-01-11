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الثلاثاء 11 كانون الثاني 2022 ساعة 17:04

إصابات بمواجهات مع الاحتلال قرب البيرة بعد وقفة غضب لطلبة بيرزيت برام الله

إصابات بمواجهات مع الاحتلال قرب البيرة بعد وقفة غضب لطلبة بيرزيت برام الله
وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام بكثافة تجاه المتظاهرين الذين رشقوها بالحجارة وأشعلوا الإطارات المطاطية في المكان.

وأفادت مصادر محلية بتسجيل إصابة حتى اللحظة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في الرأس، وآخرون بالاختناق بالغاز السام.

وشارك طلبة جامعة بيرزيت في وقفة غضب قبل أن يخوضوا مواجهات مع قوات الاحتلال، ردًا على اقتحامها الجامعة واعتقال وإصابة عدد من منسقي الكتل الطلابية والطلبة، أمس.

وفي مؤتمر صحفي مساء أمس، أكدت الأطر الطلابية التي دعت إلى الوقفة، أنها ستبقى شوكة في حلق الاحتلال وأعوانه.
مصدر : وكالات
رقم : 973047
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