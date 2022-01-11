فلسطين المحتلة.. وأحداث جامعة بيرزيت

وقالت الأطر خلال مؤتمرٍ صحفي، مساء الاثنين من أمام الجامعة: "خطوةً أولى سيكون لنا وقفة احتجاجيّة غدًا الثلاثاء تمهيدًا لسلسلة من الخطوات التصعيديّة، ونؤكّد للجميع أنّ الحركة الطلابيّة موحّدة".



ودعت إلى التوجه لمواجهة الاحتلال على نقاط التماس عقب الوقفة؛ "لنرد على رسالة ضابط المخابرات "الإسرائيلي" بأنّ الحركة الطلابيّة ستظل شوكة في حلق الاحتلال وأعوانه".



وأكدت أنّ "إدارة جامعة بيرزيت تتحمّل مسؤولية كبرى عما حدث اليوم مع الطلبة".



وطالبت الأطر "مجلس أمناء الجامعة ورئيسه حنا ناصر، بإقالة عميد شؤون الطلبة والمتحدث باسم إدارة الجامعة، والتعيين بدلاً منهما بما يليق بالجامعة"، مُشدّدةً على أنّها "لن تعود للجلوس والحوار مع عميد شؤون الطلبة والمتحدث باسم الجامعة حتى تغييرهما".



واعتقلت قوات صهيونية خاصة امس، 5 من كوادر وقيادات الحركة الطلابية في جامعة بيرزيت؛ عقب إطلاق النار عليهم، قرب المدخل الشمالي للحرم الجامعي، وهم: إسماعيل البرغوثي، ومحمد الخطيب، ووليد حرازنة، وعبد الحافظ الشرباتي، وقسام نخلة.



وفي هذا السياق قالت الكتلة الإسلامية الجناح الطلابي لحركة "حماس" إن الأحداث الواقعة في حرم جامعة بيرزيت برام الله جريمة مركبة وعمل جبان يرتكبه الاحتلال الصهيوني ضمن مسلسل جرائمه بحق الشعب الفلسطيني و طلابه.



وأكدت الكتلة في بيان يوم الثلاثاء، تعقيبًا على اعتقال الاحتلال لقيادات الحركة الطلابية في جامعة بيرزيت برام الله: أن هذه الجريمة لم تقع إلا بتواطؤ سلطة المقاطعة وأجهزتها الأمنية، وعملها وكيلا أمنيا للاحتلال.



ودعت الكتلة، القوى والفصائل الفلسطينية وإدارات الجامعات، لدعم الحركة الطلابية في الضفة المحتلة والدفاع عنها، "فهي تمثل ركيزة أساسية في مواجهة المحتل الصهيوني".



وطالبت المؤسسات الحقوقية وجهات الاختصاص لملاحقة الاحتلال قانونيًّا وتعرية الاحتلال الذي يرتكب أبشع الجرائم بحق الإنسان الفلسطيني.



ووجهت الكتلة الإسلامية تحية فخرٍ واعتزازٍ إلى جموع الطلبة في جامعة بيرزيت و الشعب الحر في الضفة الأبية، "الذين يسطرون ملحمة أسطورية في مواجهة الاحتلال وجرائمه، ونقدّر عظيم صمودهم وإرادتهم في مقاومة غطرسة هذا المحتل".



وأكدت في ختام بيانها: أن هذه العملية لن تُفلحَ في كسر إرادة طلبتنا وشعبنا، "وستبقى الحركة الطلابية رأس الحربة في مقاومة الاحتلال ومواجهة مشروعه الخبيث".



وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت أمس الاثنين حرم جامعة بيرزيت وأطلقت النار على الطلاب، وأصابت واختطفت عددًا منهم، بينهم منسقو كتل طلابية وطلبة.



واقتحمت قوات خاصة بجيبات عسكرية مدرعة بالقرب من الباب الغربي جامعة بيرزيت، وأطلقت النار على شبان، واختطفت إسماعيل البرغوثي، منسق الكتلة الإسلامية بالجامعة، والطالب غسان خلة، وطلابا آخرين.



وكانت قد احتفلت الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت برام الله، اليوم الثلاثاء، بالذكرى الـ34 لانطلاقة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بتنظيم مارشال ومهرجان طلابي داخل حرم الجامعة.



وأقامت الكتلة الإسلامية مارشال أمام قاعة الشهيد "كمال ناصر" بمشاركة عشرات الملثمين والمئات من طلاب وطالبات جامعة بيرزيت الذين رفعوا رايات الكتلة.



كما رفعوا صور قادة حركة حماس الشهداء وفي مقدمتهم الشيخ أحمد ياسين، إلى جانب صور لعدد من القادة والرموز الفلسطينيين.



وعقب ذلك نظمت الكتلة مهرجانا خطابيا في حرم الجامعة بحضور طلابي واسعي.



وتحدت الكتلة الإسلامية حملات القمع والتهديد والترهيب من جانب قوات الاحتلال التي شنت خلال الأيام الماضية حملات اعتقال واسعة في صفوف قيادات وكوادر من حركة حماس، منهم عناصر من الكتلة الإسلامية في جامعات الضفة الغربية.



كان العشرات من كوادر الكتلة الإسلامية في بيرزيت تلقوا بالأيام الماضية رسائل تهديد عبر أجهزتهم المحمولة تحذرهم فيها قوات الاحتلال من مغبة المشاركة بأية فعاليات تحيي ذكرى انطلاقة حماس.



وتضمنت الرسائل تهديدات باعتقال كوادر الكتلة، وتعطيل مشوارهم التعليمي، وتأخير تخرجهم من الجامعة، في حال مشاركتهم بفعاليات الانطلاقة.



وتأتي انتهاكات الاحتلال هذه ضمن مساعيه للي ذراع كوادر الكتلة الإسلامية، وثنيهم عن الاستمرار في عملهم الوطني والنقابي، ومساعدة الطلبة في مختلف الأنشطة.



وفجر اليوم، اقتحمت قوات الاحتلال حرم جامعة بيرزيت، وفرضت طوقا عسكريًّا على الجامعة من جميع مداخلها، واعتدت على حرس الجامعة.



وذكرت جامعة بيرزيت في بيان لها، أن قوات الاحتلال اقتحمت حرمها الجامعي، واعتدت على الحرس، وقامت بالعبث والتخريب في محتويات الجامعة.



وأكدت الكتلة الإسلامية لطلبة الجامعة أن "كل ذلك لن يُثني عزيمتنا، ولن يُضعف سيرنا".



وشددت على أن الاحتلال واهن إذا راهن على كسر عزائم طلبة بيرزيت.