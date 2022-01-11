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الثلاثاء 11 كانون الثاني 2022 ساعة 21:33

أبرز التطورات على الساحة اليمنية 11-1-2022

أبرز التطورات على الساحة اليمنية 11-1-2022
فقد شن تحالف العدوان السعودي غارات هستيرية على مديرتي الجوبة وحريب في محافظة مأرب مستهدفا مؤسسات ومنشآت مدنية واحياء سكنية، ما اسفر عن خسائر في الارواح والممتلكات.

فبعد فضيحة مدوية منيت بها السعودية بعد عرض الناطق الرسمي باسم تحالف العدوان السعودي العميد تركي المالكي يوم السبت الماضي مشاهد من مقطع لفيلم هوليودي، زاعما إستخدام ميناء الحديدة في اليمن مرتكزاً لإنطلاق أعمال عسكرية، وبوابة استقبال للصواريخ البالستية من طهران، وان "المشهد لمخازن الصواريخ الايرانية في ميناء الحديدة"، وهدد ناطق تحالف العدوان في تصريحاته، بإستهداف الميناء الوحيد وجعله هدفاً عسكرياً مشروعاً.

لكن بعد التدقيق في المشاهد تبين انها مأخوذة من فيلم امريكي وثائقي يتحدث عن الغزو الامريكي للعراق عام 2003 ، وانتج عام 2007، لتضرب بعدها التحالف امواج من السخرية والاستهزاء من هذا العمل الذي لا يدل الا على افلاس سياسي وعسكري.

ويبدو ان السخرية التي تعرضت لها السعودية جعلتها يجن جنونها وتشن حملة مسعورة من الغارات الجوية على مناطق مختلفة في اليمن مستهدفة بها البشر والشجر والحجر، علها تشفي غليلها او تصرف النظر عن فضيحتها.

واستشهد مواطن يمني وأصيب آخر بجروح بليغة، اليوم الثلاثاء، إثر غارة لطيران العدوان استهدفت منازل سكنية بمديرية حريب في محافظة مأرب.

وأوضح مصدر محلي أن طيران العدوان استهدف بغارة قرية آل بوطهيف، أسفرت عن استشهاد المواطن مساعد يحيى حسين الطهيفي وإصابة المواطن فارس حزام الطهيفي بجروح خطيرة.

كما شن طيران العدوان سلسلة من الغارات على مديريتي حريب والجوبة، مخلفا أضراراً كبيرة بمنازل المواطنين ومزارعهم وممتلكاتهم.

واستنكر المصدر تصعيد العدوان غاراته على القرى المأهولة بالسكان وتدمير الممتلكات العامة والخاصة.

وفي محافظة الحديدة حلق طيران تحالف العدوان السعودي بشكل مكثف في سماء المدينة وفي محيط ميناء الصليف كما شن عدة غارات على مناطق التحيتا والجراحي جنوب المدينة.

ونفت مؤسسة موانئ البحر الأحمر، المُشغّلة للميناء، بدورها، اتهامات تحالف العدوان بشأن استخدام هذا المرفق مرتكزاً لانطلاق أيّ أعمال عسكرية. وعبّرت المؤسسة، في بيان، عن الأسف الشديد للسيناريو المتكرّر الذي يستخدمه تحالف العدوان وأدواته في إقحام ميناء الحديدة في الصراع، على رغم كونه من الأعيان المدنية المحظور استهدافها، مُعتبِرةً تهديدات التحالف باستهدافه تمهيداً خطيراً، ستكون نتائجه كارثية على المنطقة، وسيلحق الضرر الكبير بقُوت الشعب اليمني الذي يعتمد عليه بشكل رئيس في إمداده بالمواد الإغاثية والدوائية والنفطية.

وفي محافظة صعدة شن طيران العدوان أربع غارات استهدفت شبكة الاتصالات في منطقة العبدين، وثلاث غارات على شبكة الاتصالات في منطقة علاف بمديرية سحار، كما شن الطيران غارة على شبكة الاتصالات في جبل عجلة بمديرية حيدان، وغارة على شبكة الاتصالات في مديرية رازح، وغارة على مديرية كتاف.

وفي محافظة الجوف استهدف طيران العدوان بثلاث غارات منطقة اليتمة بمديرية خب والشعف.

وأمس شن طيران التحالف السعودي 38 غارة على محافظتي مأرب وشبوة، هي 10 غارات على مديرية حريب، و14 غارة على مديرية الوادي وأربع غارات على مديرية الجوبة بمحافظة مأرب، اضافة الى 10 غارات على مديرية عين بمحافظة شبوة، ما اسفر عن أضرار كبيرة بمنازل وممتلكات المواطنين.
رقم : 973097
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