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الثلاثاء 11 كانون الثاني 2022 ساعة 22:13

غريب آبادي: اغتيال العلماء النوويين الإيرانيين سوف لن يبقى بلا عقاب

غريب آبادي: اغتيال العلماء النوويين الإيرانيين سوف لن يبقى بلا عقاب
جاء ذلك في تغريدة لنائب رئيس القضاء، بمناسبة ذكرى استشهاد العالم النووي الايراني "مصطفى احمدي روشن".

وكتب "غريب آبادي" في تغريدته : اليوم يصادف الذكرى السنوية العاشرة لاستشهاد احد الشخصيات التي تبعث على الفخر في بلادي "الشهيد الدكتور مصطفى احمدي روشن".

واعتبر رئيس لجنة حقوق الانسان الايرانية، ان الشهيد احمدي روشن، "مجاهد كرس نفسه للارتقاء بمستوى التقنية النووية السلمية وتوطينها في ايران".

وتابع : ان جرائم اغتيالات العلماء النوويين الايرانيين، التي تشكل مثالا على نقض حقوق الانسان، لن تبقى بلا عقاب.
رقم : 973104
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