اسلامي : سنوسع استخدامات التقنية النووية لرفع احتياجات الشعب

وفي حديثه يوم الثلاثاء لدى تفقده مجمع "برتوفرآيند" للإشعاع في قضاء بناب (شمال غرب ايران)، أكد محمد اسلامي أننا سنوسع استخدامات التقنية النووية أكثر مما مضى في خدمة اقتصاد المجتمع، قائلا: ان القطاع النووي يشمل مجالات واسعة للغاية من شأنها ان ترفع احتياجات الشعب، وقد أُغفلت حتى الآن الكثير من الاستخدامات المفيدة والواسعة لهذا القطاع.



وأوضح: ان الاطمئنان بشأن جودة المنتجات وديمومتها يعد واحدا من اهداف تقنية الإشعاع، وقد كان بإمكاننا ان نعمل بقوة أكبر من المعيار الموجود في استخدامات هذه التقنية.



وأكد مساعد الرئيس الايراني على الاهتمام الخاص لمنظمة الطاقة الذرية وجهودها الواسعة وحركتها وفق خطة مدونة في مجال التقنيات النووية والأشعاعية، مضيفا: قمنا بدراسات شاملة مستقاة من الوثائق، وقد أعددنا اطلسا خاصا لمناطق الإشعاع وقمنا بإبلاغه.



كما طلب رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية من محافظ اذربيجان الشرقية، العمل على رفع العقبات الارضية والادارية التي تعيق "الحي الإشعاعي"، وان يتم وضع تصميم معماري حديث لهذا الحي.