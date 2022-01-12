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الأربعاء 12 كانون الثاني 2022 ساعة 10:41

حماس تشيد بعملية الدهس ضد جنود الاحتلال في رام الله

حماس تشيد بعملية الدهس ضد جنود الاحتلال في رام الله
وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم، في بيان صحفي: "إنّ تصاعد الفعل المقاوم في كل مدن الضفة الغربية يأتي ردًّا طبيعيًّا على وجود الاحتلال، وضد سياسته الإجرامية بحق شعبنا ومقدساتنا وأسرانا الأبطال".

وعدَّ أنَّ هذه العملية تبرهن على أن ثورة شعبنا لن تهدأ إلا بطرد المحتل وكنس مستوطنيه وتحقيق أهداف شعبنا بالتحرير والعودة.

وكان جندي أصيب، مساء الثلاثاء، بعملية دهس قرب مستوطنة "حلميش" شمال غرب رام الله.

وبحسب التقرير السنوي الصادر عن المكتب الإعلامي لحركة حماس بالضفة الغربية، فقد ضاعفت المقاومة خلال 2021 من عملياتها المؤثرة، في الضفة الغربية والقدس، ونوّعت من أساليبها في مواجهة الاحتلال والمستوطنين.

ووفق التقرير، فقد بلغ عدد العمليات المؤثرة (441) عملية، مقابل نحو مئة عملية في عام 2020، في حين بلغ مجمل عمليات المقاومة بما فيها المقاومة الشعبية (10850) عملية بما يمثل ضعفها عام 2020.

وبلغت عمليات إطلاق النار على أهداف الاحتلال (191) عملية بما يمثل تصاعدا كبيرا مقارنة بالأعوام السابقة، وعودة لشبح انتفاضة الأقصى.

وتوسعت المقاومة في عمليات استهداف منشآت وآليات وأماكن عسكرية للاحتلال بالحرق، حيث رصدت (112) عملية، و(18) عملية تحطيم لمركبات الاحتلال، و(3) عمليات إسقاط طائرات "درون".
مصدر : وكالات
رقم : 973156
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