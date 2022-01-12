إقرار ناطق تحالف العدوان السعودي بالفيلم المفبرك!

وأكد المالكي في مؤتمر صحفي عقد بمدينة عتق بشبوة أن "الفيديو مرر بطريقة مغلوطة وهو ضمن الخطأ الهامشي مع المصادر"!



في السياق، قال المتحدث باسم جماعة "أنصار الله" محمد عبد السلام إن الناطق باسم قوات التحالف العربي تركي المالكي ارتكب "فضيحة" بعد أن اجتزأ مقطعا من فيلم وقدمه على أنه إنجاز استخباراتي.



وكتب عبد السلام في تغريدة: "من فضيحة إلى أكبر ومن إفلاس إلى آخر باستعراض ناطق التحالف ما يدعيه أنه موقع لصواريخ في ميناء الحديدة ليتبين أنه مشهد من فيلم تم اجتزاؤه وتقديمه للرأي العام على أنه إنجاز استخباراتي لتحالف يريد تعويض خسائره الميدانية بانتصارات إعلامية استخباراتية مصطنعة ومختلقة ومثيرة للسخرية".