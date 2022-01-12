الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 12 كانون الثاني 2022 ساعة 10:46

رسميا.. الإطار التنسيقي يعلن موقفه من الجلسة الأولى للبرلمان

رسميا.. الإطار التنسيقي يعلن موقفه من الجلسة الأولى للبرلمان
وعقد قادة الإطار التنسيقي مساء الثلاثاء اجتماعاً خاصاً ببحث وقائع جلسة البرلمان الأولى، في مكتب همام حمودي رئيس المجلس الأعلى، واستمر لساعات الصباح الأولى من اليوم الأربعاء، بحسب مصدر سياسي مطلع.

وعقب الاجتماع أصدر الاطار التنسيقي بيانا جاء فيه، “تدارسنا مجريات جلسة الاحد والخروقات القانونية والدستورية الصريحة التي رافقتها ونتج عنها مخرجات لم تستند لتلك الأسس الدستورية والقانونية، وسيمضي بالاعتراض لدى المحكمة الاتحادية لمعالجة الخلل الكبير في الجلسة الأولى لمجلس النواب”.

وأضاف “نعتقد ان مسارات انجاز الاستحقاقات الدستورية ليست صحيحة وتنطوي على مغذيات أزمة سياسية ومجتمعية قد تمنع نجاح أي جهد حكومي او برلماني في تحقيق مطالب وتطلعات الشعب المهمة وتخفيف معاناته وتحسين واقعه الخدمي والاقتصادي”.

ولفت إلى أن “وحدة المعايير سواء كانت تطبيقا للدستور او موقفا سياسيا هي الكفيلة بتأسيس واقع سياسي متوازن ومستقر يقوي أواصر الثقة بين الشركاء السياسيين ويوحد الجهود في انجاز الأهداف الوطنية المشتركة ويدفع التهديدات والمخاطر المحدقة بالعراق، ولازلنا نعتقد ان الحوار الصريح المباشر الملتزم بالأهداف الجامعة والمشتركات الوطنية هو الخيار الاسهل والاسرع في تجاوز الازمات وصياغة الحلول طويلة الأمد”.

وانتخب مجلس النواب العراقي بدورته التشريعية الخامسة، الأحد الماضي، محمد الحلبوسي رئيساً للبرلمان، فيما أعلن الإطار التنسيقي رفضه مخرجات جلسة انتخاب الرئيس ونائبيه معتبرا أنها تمّت بغياب رئيس السن.
مصدر : وكالات
رقم : 973160
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
لماذا تعتبر احداث يناير "بداية نهاية أميركا"؟
لماذا تعتبر احداث يناير "بداية نهاية أميركا"؟
القضاء الايراني: جریمة اغتیال العلماء النوویین لن تمر بلا عقاب
القضاء الايراني: جریمة اغتیال العلماء النوویین لن تمر بلا عقاب
12 كانون الثاني 2022
ايران وروسيا تدرسان إبرام معاهدة نقدية ثنائية
ايران وروسيا تدرسان إبرام معاهدة نقدية ثنائية
12 كانون الثاني 2022
مناورة الأكفان في مجلس النواب العراقي.. هل تتجدد الرئاسات الثلاث؟
مناورة الأكفان في مجلس النواب العراقي.. هل تتجدد الرئاسات الثلاث؟
12 كانون الثاني 2022
عندما تضع المقاومة الفلسطينية الردع على وجه العدو من الداخل
عندما تضع المقاومة الفلسطينية الردع على وجه العدو من الداخل
12 كانون الثاني 2022
ما هي الموانئ السعودية التي تعدّ من أهداف أنصار الله العسكرية؟
ما هي الموانئ السعودية التي تعدّ من أهداف أنصار الله العسكرية؟
12 كانون الثاني 2022
اسلامي : سنوسع استخدامات التقنية النووية لرفع احتياجات الشعب
اسلامي : سنوسع استخدامات التقنية النووية لرفع احتياجات الشعب
12 كانون الثاني 2022
الرئيس التونسيّ ومعركته ضد "تنظيم الإخوان".. ما علاقة اعتقال البحيري؟
الرئيس التونسيّ ومعركته ضد "تنظيم الإخوان".. ما علاقة اعتقال البحيري؟
11 كانون الثاني 2022
أي حماقة سعودية بالحديدة ستكون لها عواقب لا تحمد عقباها
أي حماقة سعودية بالحديدة ستكون لها عواقب لا تحمد عقباها
11 كانون الثاني 2022
ترسانة الکيان الصهيوني للأسلحة الكيماوية والصمت الغربي المريب
ترسانة الکيان الصهيوني للأسلحة الكيماوية والصمت الغربي المريب
11 كانون الثاني 2022
أهداف زيارة وزير خارجية طالبان إلى طهران
أهداف زيارة وزير خارجية طالبان إلى طهران
11 كانون الثاني 2022
الفيلم السعودي المفبرك.. فضيحة ‘‘المالكي‘‘ تفند كل مزاعم العدوان تجاه اليمن
الفيلم السعودي المفبرك.. فضيحة ‘‘المالكي‘‘ تفند كل مزاعم العدوان تجاه اليمن
11 كانون الثاني 2022
صلاة للجمعة في الشارقة ويوم عمل في باقي الإمارات.. رسالة واضحة لصانعي القرار!
صلاة للجمعة في الشارقة ويوم عمل في باقي الإمارات.. رسالة واضحة لصانعي القرار!
10 كانون الثاني 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
مناورة الأكفان في مجلس النواب العراقي.. هل تتجدد الرئاسات الثلاث؟
عندما تضع المقاومة الفلسطينية الردع على وجه العدو من الداخل
ما هي الموانئ السعودية التي تعدّ من أهداف أنصار الله العسكرية؟
الرئيس التونسيّ ومعركته ضد "تنظيم الإخوان".. ما علاقة اعتقال البحيري؟