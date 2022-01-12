الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 12 كانون الثاني 2022 ساعة 10:51

كازاخستان تتخذ إجراءات جديدة عقب أحداث الشغب في البلاد

كازاخستان تتخذ إجراءات جديدة عقب أحداث الشغب في البلاد
وأشار سمايلوف الذي تم تعيينه مؤخرا، إلى أن رئيس الدولة أصدر تعليماته بصياغة برنامج عمل حكومي لعام 2022 في غضون ثلاثة أسابيع.

ووفقا له، فإن الإجراءات المخطط لها في البرنامج يجب أن تكون قابلة للتنفيذ هذا العام، والعمل على مستوى عالي من الجودة.

وقال: "إنني أوعز إلى وزارة الاقتصاد الوطني مع هيئات ومؤسسات الدولة بوضع مشروع برنامج وتقديمه إلى الحكومة بحلول 20 يناير".

كما أوعز سمايلوف في الاجتماع الأول للحكومة الجديدة، اليوم الأربعاء، إلى وزارة الدفاع بوضع مقترحات لإصلاح القوات المسلحة والاستخبارات، وقال: "على وزارة الدفاع والجهات المعنية أن تعمل على وضع مقترحات لإصلاح القوات المسلحة ومجتمع المخابرات وزيادة القدرة الدفاعية للجيش بشكل جذري وتقديمها إلى جهاز مجلس الأمن للاجتماع المقبل".

من ناحية أخرى، قال وزير الصناعة، كايربيك أوسكينباييف، إن مطار ألما-آتا جاهز من الناحية الفنية لاستئناف عمله.

من جهته اعتمد البنك الوطني ووكالة المراقبة المالية ووكالة تنظيم وتنمية السوق المالية أمرا يهدف إلى تعزيز الرقابة على السحب غير المشروع للأموال من البلاد.

يذكر أن كازاخستان شهدت منذ مطلع شهر يناير الحالي مظاهرات حاشدة رافقتها أعمال عنف واسعة، انطلقت في البداية من مدينتي جاناوزين وأكتاو باحتجاجات على ارتفاع أسعار الغاز المسال إلى ضعفين.

وانتشرت المظاهرات بعد ذلك في مناطق أخرى من البلاد، بما في ذلك ألما-آتا، أكبر مدينة في كازاخستان، بينما اندلعت اشتباكات مسلحة دامية واسعة أدت إلى مقتل عشرات الأشخاص وإصابة الآلاف، بما في ذلك في صفوف المحتجين وقوات الأمن.
مصدر : وكالات
رقم : 973167
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
لماذا تعتبر احداث يناير "بداية نهاية أميركا"؟
لماذا تعتبر احداث يناير "بداية نهاية أميركا"؟
القضاء الايراني: جریمة اغتیال العلماء النوویین لن تمر بلا عقاب
القضاء الايراني: جریمة اغتیال العلماء النوویین لن تمر بلا عقاب
12 كانون الثاني 2022
ايران وروسيا تدرسان إبرام معاهدة نقدية ثنائية
ايران وروسيا تدرسان إبرام معاهدة نقدية ثنائية
12 كانون الثاني 2022
مناورة الأكفان في مجلس النواب العراقي.. هل تتجدد الرئاسات الثلاث؟
مناورة الأكفان في مجلس النواب العراقي.. هل تتجدد الرئاسات الثلاث؟
12 كانون الثاني 2022
عندما تضع المقاومة الفلسطينية الردع على وجه العدو من الداخل
عندما تضع المقاومة الفلسطينية الردع على وجه العدو من الداخل
12 كانون الثاني 2022
ما هي الموانئ السعودية التي تعدّ من أهداف أنصار الله العسكرية؟
ما هي الموانئ السعودية التي تعدّ من أهداف أنصار الله العسكرية؟
12 كانون الثاني 2022
اسلامي : سنوسع استخدامات التقنية النووية لرفع احتياجات الشعب
اسلامي : سنوسع استخدامات التقنية النووية لرفع احتياجات الشعب
12 كانون الثاني 2022
الرئيس التونسيّ ومعركته ضد "تنظيم الإخوان".. ما علاقة اعتقال البحيري؟
الرئيس التونسيّ ومعركته ضد "تنظيم الإخوان".. ما علاقة اعتقال البحيري؟
11 كانون الثاني 2022
أي حماقة سعودية بالحديدة ستكون لها عواقب لا تحمد عقباها
أي حماقة سعودية بالحديدة ستكون لها عواقب لا تحمد عقباها
11 كانون الثاني 2022
ترسانة الکيان الصهيوني للأسلحة الكيماوية والصمت الغربي المريب
ترسانة الکيان الصهيوني للأسلحة الكيماوية والصمت الغربي المريب
11 كانون الثاني 2022
أهداف زيارة وزير خارجية طالبان إلى طهران
أهداف زيارة وزير خارجية طالبان إلى طهران
11 كانون الثاني 2022
الفيلم السعودي المفبرك.. فضيحة ‘‘المالكي‘‘ تفند كل مزاعم العدوان تجاه اليمن
الفيلم السعودي المفبرك.. فضيحة ‘‘المالكي‘‘ تفند كل مزاعم العدوان تجاه اليمن
11 كانون الثاني 2022
صلاة للجمعة في الشارقة ويوم عمل في باقي الإمارات.. رسالة واضحة لصانعي القرار!
صلاة للجمعة في الشارقة ويوم عمل في باقي الإمارات.. رسالة واضحة لصانعي القرار!
10 كانون الثاني 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
مناورة الأكفان في مجلس النواب العراقي.. هل تتجدد الرئاسات الثلاث؟
عندما تضع المقاومة الفلسطينية الردع على وجه العدو من الداخل
ما هي الموانئ السعودية التي تعدّ من أهداف أنصار الله العسكرية؟
الرئيس التونسيّ ومعركته ضد "تنظيم الإخوان".. ما علاقة اعتقال البحيري؟