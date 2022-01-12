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الأربعاء 12 كانون الثاني 2022 ساعة 10:53

ايران وروسيا تدرسان إبرام معاهدة نقدية ثنائية

ايران وروسيا تدرسان إبرام معاهدة نقدية ثنائية
وقال ميركريمي في تصريح صحفي: ان زيارة رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية الى روسيا مهمة جدا لان المحادثات بهذا المستوى يمكنها ان تكون مؤثرة في التقدم بأهداف البلدين لتطوير العلاقات الاقتصادية.

واشار الى اتفاقية التجارة التفضيلية بين ايران واوراسيا قائلا: ان خفض الرسوم الجمركية وتصفير بعضها يعدان من الامور التي يمكنها ان تساعد كثيرا في مجال الصادرات والواردات.

واعتبر توحيد سعر الصرف للعملة الاجنبية وازالة العقبات المصرفية القائمة، من أهم الاجراءات التي يمكنها تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.

وحول المعاهدة النقدية بين البلدين قال: رغم ان الاتفاقيات التجارية توقع على اساس الدولار او اليورو الا ان التعامل يجري بالعملة الوطنية للبلدين في الكثير من الحالات.

واضاف ميركريمي: انه نظرا لتذبذبات سعر العملة الوطنية الايرانية والروسية فان ابرام معاهدة نقدية بحاجة الى تأسيس صندوق لتغطية المخاطر التجارية ومن جانب آخر فان توازن حجم التجارة والخدمات والاستثمارات بين البلدين يساعد في تحقيق هذا الاتفاق.

واختتم نائب رئيس غرفة التجارة الايرانية الروسية المشتركة قائلا : ان الاتحاد الاوراسي اصبح بسعة الاتحاد الاوروبي وبما انه واقع الى الجوار من ايران فبامكانه ان يضع حصة كبيرة من أسواق هذه الدول تحت تصرف ايران.
رقم : 973168
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