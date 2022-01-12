وسط حراسة مشددة.. مستوطنون ووفد إماراتي يقتحمون المسجد الأقصى

ونقلت شبكة "القسطل" الإلكترونية، المتخصصة بنقل الشؤون المقدسية، أن عدداً من عناصر شرطة الاحتلال اقتحموا المسجد القبلي من أجل تأمين دخول الوفد الإماراتي المطبع له، ومن ثم قاموا باقتحام قبة الصخرة.



وأشارت إلى أن 220 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى لعدة ساعات، وسط إجراءات مشددة من عناصر الشرطة والجيش الإسرائيلي المدجج بالسلاح.



ولفتت إلى أن من بين هؤلاء 70 مستوطناً من طلاب المعاهد اليهودية، و41 من بينهم الوفد الإماراتي.



كما ضيّقت شرطة الاحتلال المتمركزة عند أبواب المسجد الأقصى على المصلين أثناء دخولهم، واحتجزت هوياتهم وفتّشت حقائبهم.



وتتم هذه الاقتحامات بشكلٍ يومي ما عدا الجمعة والسبت، من "باب المغاربة" الخاضع لسيطرة شرطة الاحتلال بشكل كامل، وحتى "باب السلسلة". وتتخلل الاقتحامات صلوات وطقوس تلمودية عند المنطقة الشرقية قرب مصلى باب الرحمة.



وفي ذات السياق، اقتحمت قوات من جيش الاحتلال برفقة الشرطة المحال التجارية، في سوق خان الزيت بالقدس القديمة.