الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 12 كانون الثاني 2022 ساعة 14:26

بايدن يصف اقتحام الكابيتول محاولة انقلاب

بايدن يصف اقتحام الكابيتول محاولة انقلاب
وفي خطاب ألقاها أمس الثلاثاء في مدينة أتلانتا، ونشر نصه بالكامل على موقع البيت الأبيض، حمل بايدن سلفه ترامب المسؤولية عن تحريض مؤيديه في السادس من يناير العام الماضي على مساعدته في "الفوز بالقوة، بعد أن خسر في صناديق الاقتراع، وفرض إدارة الغوغاء لإلغاء نتائج انتخابات حرة ونزيه، ومنع عملية النقل السلمي للسلطة لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة".

وتابع بايدن:" إنهم فشلوا، لكن انتصار الديمقراطية ومستقبلها لم يكن أكيدا. لذلك نحن اليوم هنا للوقوف في مواجهة القوى داخل أمريكا، التي تضع الحكم فوق المبدأ، وحاولت تدبير انقلاب على الإرادة التي عبر عنها الشعب الأمريكي بطريقة شرعية، من خلال زرع الريب واختلاق اتهامات بالاحتيال، والبحث عن سبل لسرقة انتخابات 2020 من الشعب. إنهم يسعون إلى سيادة الفوضى، بينا نسعى نحن إلى سيادة الشعب".

وحذر الرئيس من أن "المعركة من أجل روح أمريكا لم تنته بعد"، داعيا الناس إلى الوقوف معا وبالقوة بغية التأكد من أن أحداث السادس من يناير 2021 "لم تكن نهاية الديمقراطية بل بداية لنهضتها".

واتهم بايدن إدارة ترامب بالضغط على مسؤولين في الهيئات الانتخابية، مرجحا أن الجمهوريين يرغبون في تقويض الانتخابات القادمة من خلال معارضتهم للتصويت عبر البريد.

ووجه سيد البيت الأبيض في هذا الصدد نداء إلى الكونغرس، داعيا إياه إلى تعديل التشريعات التي تتيح للجمهوريين في مجلس الشيوخ منع تمرير مشروعي "قانون حرية التصويت" و"قانون جون لويس الخاص بتوسيع حقوق التصويت".

وانتقد بايدن القواعد التي يحتاج الديمقراطيون في مجلس الشيوخ حاليا بموجبها إلى دعم 60 من أصل أعضاء المجلس الـ100 لتمرير القانونين المذكورين، قائلا: "الخطر على ديمقراطيتنا جسيم إلى قدر يتطلب منا البحث عن سبيل لتمرير هذين القانونين الخاصين بحقوق التصويت وطرحهما على النقاش والتصويت عليهما".

وأبدى الرئيس قناعته بأن تبني هذين القانونين سيساعد في منع تقويض الاقتراع وحماية المسؤولين الانتخابيين غير الحزبيين، الذين يؤدون عملهم، من أي ضغط أو تدخل، وسيجعل السياسة خالية من "المال المظلم"، مشددا على أن الوقت حان لتبنيهما، وتابع: "أجريت مشاورات هادئة بهذا الشأن مع أعضاء الكونغرس على مدى الشهرين الماضيين، وإنني تعبت من التزام الصمت!".
مصدر : وكالات
رقم : 973211
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
لماذا تعتبر احداث يناير "بداية نهاية أميركا"؟
لماذا تعتبر احداث يناير "بداية نهاية أميركا"؟
القضاء الايراني: جریمة اغتیال العلماء النوویین لن تمر بلا عقاب
القضاء الايراني: جریمة اغتیال العلماء النوویین لن تمر بلا عقاب
12 كانون الثاني 2022
ايران وروسيا تدرسان إبرام معاهدة نقدية ثنائية
ايران وروسيا تدرسان إبرام معاهدة نقدية ثنائية
12 كانون الثاني 2022
مناورة الأكفان في مجلس النواب العراقي.. هل تتجدد الرئاسات الثلاث؟
مناورة الأكفان في مجلس النواب العراقي.. هل تتجدد الرئاسات الثلاث؟
12 كانون الثاني 2022
عندما تضع المقاومة الفلسطينية الردع على وجه العدو من الداخل
عندما تضع المقاومة الفلسطينية الردع على وجه العدو من الداخل
12 كانون الثاني 2022
ما هي الموانئ السعودية التي تعدّ من أهداف أنصار الله العسكرية؟
ما هي الموانئ السعودية التي تعدّ من أهداف أنصار الله العسكرية؟
12 كانون الثاني 2022
اسلامي : سنوسع استخدامات التقنية النووية لرفع احتياجات الشعب
اسلامي : سنوسع استخدامات التقنية النووية لرفع احتياجات الشعب
12 كانون الثاني 2022
الرئيس التونسيّ ومعركته ضد "تنظيم الإخوان".. ما علاقة اعتقال البحيري؟
الرئيس التونسيّ ومعركته ضد "تنظيم الإخوان".. ما علاقة اعتقال البحيري؟
11 كانون الثاني 2022
أي حماقة سعودية بالحديدة ستكون لها عواقب لا تحمد عقباها
أي حماقة سعودية بالحديدة ستكون لها عواقب لا تحمد عقباها
11 كانون الثاني 2022
ترسانة الکيان الصهيوني للأسلحة الكيماوية والصمت الغربي المريب
ترسانة الکيان الصهيوني للأسلحة الكيماوية والصمت الغربي المريب
11 كانون الثاني 2022
أهداف زيارة وزير خارجية طالبان إلى طهران
أهداف زيارة وزير خارجية طالبان إلى طهران
11 كانون الثاني 2022
الفيلم السعودي المفبرك.. فضيحة ‘‘المالكي‘‘ تفند كل مزاعم العدوان تجاه اليمن
الفيلم السعودي المفبرك.. فضيحة ‘‘المالكي‘‘ تفند كل مزاعم العدوان تجاه اليمن
11 كانون الثاني 2022
صلاة للجمعة في الشارقة ويوم عمل في باقي الإمارات.. رسالة واضحة لصانعي القرار!
صلاة للجمعة في الشارقة ويوم عمل في باقي الإمارات.. رسالة واضحة لصانعي القرار!
10 كانون الثاني 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
مناورة الأكفان في مجلس النواب العراقي.. هل تتجدد الرئاسات الثلاث؟
عندما تضع المقاومة الفلسطينية الردع على وجه العدو من الداخل
ما هي الموانئ السعودية التي تعدّ من أهداف أنصار الله العسكرية؟
الرئيس التونسيّ ومعركته ضد "تنظيم الإخوان".. ما علاقة اعتقال البحيري؟