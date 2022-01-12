القوات المسلحة اليمنية تلحق خسائر كبيرة في صفوف المرتزقة في شبوة

وأوضحت القوات المسلحة اليمنية في بيان تلاه الناطق الرسمي العميد يحيى سريع أن "الخسائر المادية التي تكبدها المرتزقة بلغت أكثر من 102 آلية ومدرعة بالإضافة إلى تدمير عدد من المدافع الكبيرة والمتطورة".



وحسب البيان "تلقى المرتزقة العشرات من الضربات الصاروخية استهدفت تجمعاتهم وخلفت أعداداً كبيرة من القتلى والجرحى في صفوفهم ،وستوزع تفاصيلها لاحقاً".



وأشار البيان إلى أن "أبطال الجيش واللجان الشعبية يسطرون ملاحم من الجهاد والبطولة والتضحية ويتصدون لعناصر داعش ومرتزقة الإمارات".



وأكدت القوات المسلحة اليمنية "جهوزيتها الكاملة للدفاع عن البلد والشعب ومواجهة التصعيد الكبير للعدو الإماراتي حتى يتحقق النصر المبين لشعبنا وإن عواقب هذا التصعيد الإماراتي ستكون كبيرة وعليهم تحمل نتائج تصعيدهم".