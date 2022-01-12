صفي الدين: نريد من السعودية ان توقف سياسة التنمر على الشعوب

و في كلمة له خلال مراسم الذكرى السادسة لاستشهاد الشيخ النمر باقر النمر قال رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين: إن الشهيد النمر إنما كان يظهر الموقف الشرعي والأخلاقي والوطني بالكلمة ولم يحمل سلاحا.



وأضاف: أن ما نقوم به اليوم هو الحد الأدنى في نصرة شعب مظلوم ومسجون لا يمكنه أن يعبر عن أبسط حقوقه.



وأوضح سماحة السيد هاشم صفي الدين: أنه لا يمكن لأي قوة في العالم أن توقف الصوت الذي يرفع نصرة للمظلومين.



كما أكد أن الشعوب العربية التي يتم التآمر عليها في اليمن والجزيرة العربية ولبنان وفلسطين أكثر أصالة من أولئك الحكام المتآمرين و المطلوب ان لاتتدخل السعوية ولا تفرض هيمنتها على اللبنانيين.



وخاطب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله اميركا والغرب والسعودية بانهم لم يعرفوا الى الان طبيعة المقاومة وقوتها و أن المقاومة انجزت ماعجز العرب عن انجازه و قادرة على انجاز وطن سيد وشريف وعلى الجميع ان يعرف بان الذي يستهدفنا بكلمة عليه ان يسمع الجواب.



و خلص إلى القول: بأننا وقفنا الى جانب كافة الشعوب المستضعفة وان همنا اليومي هو الدفاع عن القضية الفلسطينية كما نقف الى جانب المعارضة في الجزيرة العربية ونؤيدهم.