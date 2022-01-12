الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 12 كانون الثاني 2022 ساعة 19:16

صفي الدين: نريد من السعودية ان توقف سياسة التنمر على الشعوب

صفي الدين: نريد من السعودية ان توقف سياسة التنمر على الشعوب
و في كلمة له خلال مراسم الذكرى السادسة لاستشهاد الشيخ النمر باقر النمر قال رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين: إن الشهيد النمر إنما كان يظهر الموقف الشرعي والأخلاقي والوطني بالكلمة ولم يحمل سلاحا.

وأضاف: أن ما نقوم به اليوم هو الحد الأدنى في نصرة شعب مظلوم ومسجون لا يمكنه أن يعبر عن أبسط حقوقه.

وأوضح سماحة السيد هاشم صفي الدين: أنه لا يمكن لأي قوة في العالم أن توقف الصوت الذي يرفع نصرة للمظلومين.

كما أكد أن الشعوب العربية التي يتم التآمر عليها في اليمن والجزيرة العربية ولبنان وفلسطين أكثر أصالة من أولئك الحكام المتآمرين و المطلوب ان لاتتدخل السعوية ولا تفرض هيمنتها على اللبنانيين.

وخاطب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله اميركا والغرب والسعودية بانهم لم يعرفوا الى الان طبيعة المقاومة وقوتها و أن المقاومة انجزت ماعجز العرب عن انجازه و قادرة على انجاز وطن سيد وشريف وعلى الجميع ان يعرف بان الذي يستهدفنا بكلمة عليه ان يسمع الجواب.

و خلص إلى القول: بأننا وقفنا الى جانب كافة الشعوب المستضعفة وان همنا اليومي هو الدفاع عن القضية الفلسطينية كما نقف الى جانب المعارضة في الجزيرة العربية ونؤيدهم.
رقم : 973264
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيسي يوعز بتنفيذ قانون اتفاق الربط السككي الدولي بين ايران وأفغانستان
رئيسي يوعز بتنفيذ قانون اتفاق الربط السككي الدولي بين ايران وأفغانستان
لماذا تعتبر احداث يناير "بداية نهاية أميركا"؟
لماذا تعتبر احداث يناير "بداية نهاية أميركا"؟
12 كانون الثاني 2022
القضاء الايراني: جریمة اغتیال العلماء النوویین لن تمر بلا عقاب
القضاء الايراني: جریمة اغتیال العلماء النوویین لن تمر بلا عقاب
12 كانون الثاني 2022
ايران وروسيا تدرسان إبرام معاهدة نقدية ثنائية
ايران وروسيا تدرسان إبرام معاهدة نقدية ثنائية
12 كانون الثاني 2022
مناورة الأكفان في مجلس النواب العراقي.. هل تتجدد الرئاسات الثلاث؟
مناورة الأكفان في مجلس النواب العراقي.. هل تتجدد الرئاسات الثلاث؟
12 كانون الثاني 2022
عندما تضع المقاومة الفلسطينية الردع على وجه العدو من الداخل
عندما تضع المقاومة الفلسطينية الردع على وجه العدو من الداخل
12 كانون الثاني 2022
ما هي الموانئ السعودية التي تعدّ من أهداف أنصار الله العسكرية؟
ما هي الموانئ السعودية التي تعدّ من أهداف أنصار الله العسكرية؟
12 كانون الثاني 2022
اسلامي : سنوسع استخدامات التقنية النووية لرفع احتياجات الشعب
اسلامي : سنوسع استخدامات التقنية النووية لرفع احتياجات الشعب
12 كانون الثاني 2022
الرئيس التونسيّ ومعركته ضد "تنظيم الإخوان".. ما علاقة اعتقال البحيري؟
الرئيس التونسيّ ومعركته ضد "تنظيم الإخوان".. ما علاقة اعتقال البحيري؟
11 كانون الثاني 2022
أي حماقة سعودية بالحديدة ستكون لها عواقب لا تحمد عقباها
أي حماقة سعودية بالحديدة ستكون لها عواقب لا تحمد عقباها
11 كانون الثاني 2022
ترسانة الکيان الصهيوني للأسلحة الكيماوية والصمت الغربي المريب
ترسانة الکيان الصهيوني للأسلحة الكيماوية والصمت الغربي المريب
11 كانون الثاني 2022
أهداف زيارة وزير خارجية طالبان إلى طهران
أهداف زيارة وزير خارجية طالبان إلى طهران
11 كانون الثاني 2022
الفيلم السعودي المفبرك.. فضيحة ‘‘المالكي‘‘ تفند كل مزاعم العدوان تجاه اليمن
الفيلم السعودي المفبرك.. فضيحة ‘‘المالكي‘‘ تفند كل مزاعم العدوان تجاه اليمن
11 كانون الثاني 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
مناورة الأكفان في مجلس النواب العراقي.. هل تتجدد الرئاسات الثلاث؟
عندما تضع المقاومة الفلسطينية الردع على وجه العدو من الداخل
ما هي الموانئ السعودية التي تعدّ من أهداف أنصار الله العسكرية؟
الرئيس التونسيّ ومعركته ضد "تنظيم الإخوان".. ما علاقة اعتقال البحيري؟