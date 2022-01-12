الرئيس الكازاخستاني يلغي حالة الطوارئ في عدد من الأقاليم

رئيس كازاخستان يعلن بدء انسحاب قوات حفظ السلام لـ"معاهدة الأمن الجماعي" من بلده



وأكدت الرئاسة الكازاخستانية على موقعها الإلكتروني أن توكاييف أصدر أوامر بإلغاء حالة الطوارئ السارية منذ الخامس من يناير في مقاطعات شمال كازاخستان وغرب كازاخستان وبافلودار، اعتبارا من الساعة السابعة من صباح يوم غد الخميس.



ويأتي ذلك بعد وصول توكاييف اليوم إلى أكبر مدن البلاد، ألما-آتا، التي شهدت أعنف الاشتباكات خلال موجة الاضطرابات الأخيرة التي مرت بها البلاد.



وأعلن توكاييف أثناء اجتماع ترأسه اليوم عن بدء عملية انسحاب قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي من كازاخستان اعتبارا من يوم غد.