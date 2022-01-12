إيران.. 90 بالمئة نمو الصادرات السلعية إلى سوريا

وأوضح كاشفي في تصريح اليوم الاربعاء، أن الصادرات الإيرانية لسوريا بلغت 160 مليون دولار صعودا عن 84 مليون دولار المسجلة في الفترة المناظرة 2020.



وأشار أن غالبية السلع المصدرة تتعلق بالصناعات الهندسية منها قطعات ومكونات التوربينات البخارية بجانب المواد الغذائية والأدوية.



بالمقابل كاشفي نوه إلى أن الصادرات السورية إلى إيران بلغت 22.9 مليون دولار في الشهور التسعة المذكورة بنمو 35 بالمئة على أساس سنوي، حيث أن الفوسفات تصدر قائمة السلع المصدرة.



وأستطرد أن تدشين مركز "إيرانيان" التجاري في دمشق من قبل غرفة التجارة والصناعة والمعادن الإيرانية كانت عاملا في تسهيل التجارية البينية.