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الأربعاء 12 كانون الثاني 2022 ساعة 21:31

الاحتلال يهدم 11 منشأة جنوبي الخليل

الاحتلال يهدم 11 منشأة جنوبي الخليل
وأوضح شهود عيان أن: "عمليات الهدم طالت 11 منشأة، منها 5 مساكن يقطنها 18 فردًا، وبئرًا لتخزين المياه، و5 منشآت لتخزين الأعلاف، وأن أغلب سكان التجمع، وعددهم نحو 150 فردًا، يعملون في الزراعة وتربية المواشي".

يُشار إلى أنه منذ بداية العام الجاري وحتى منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، هدم أو سلب جيش الاحتلال 862 بناءً فلسطينيًّا في المنطقة المصنفة "ج" من الضفة الغربية وشرقيّ القدس، وفق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة.

وصنفت اتفاقية أوسلو 2 (1995)، أراضي الضفة 3 مناطق، وهي: (أ) وتخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و(ب) وتخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و(ج) وتخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية، وتشكل الأخيرة نحو 60 بالمئة من مساحة الضفة.

ويحظر على الفلسطينيين إجراء أي تغيير أو بناء في المنطقة (ج) دون تصريح إسرائيلي، ويعد من شبه المستحيل الحصول عليه، وفق منظمات دولية.

إلى ذلك، أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بوقف البناء بمنزلين وشبكة كهرباء في بلدة بيت دجن، شرق نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس: إن سلطات الاحتلال أخطرت بوقف البناء بمنزلين للمواطنين عادل صالح أبو حلوان، وعماد أبو حلوان.

وأضاف: أن سلطات الاحتلال أخطرت بوقف الأعمال بشبكة الكهرباء التابعة للمجلس القروي في المنطقة الشرقية لبيت دجن.
مصدر : وكالات
رقم : 973285
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