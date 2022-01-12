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الأربعاء 12 كانون الثاني 2022 ساعة 22:09

إيران تؤكد على رفع التعاون في مجال الأمن البحري مع باكستان

إيران تؤكد على رفع التعاون في مجال الأمن البحري مع باكستان
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى اليوم الاربعاء في مدينة كراتشي بين العميد كودرزي والوفد المرافق له، مع المدير العام لوكالة الامن البحري الباكستاني ميرزا فؤاد امين بيك.

ونوّه قائد حرس الحدود الايراني، بان الفرص متاحة لرفع مستوى التعاون في مجال الامن البحري، وبما يشمل مجالات التحري والانقاذ والتصدي للجرائم الدولية في البحار وتنفيذ القانون البحري العام وحماية البيئة وتعزيز عمليات مكافحة المخلين بالأمن البحري.

واكد القائد العسكري الايراني، ان هذا التعاون ينبغي ان يرتكز على اسس الاحترام المتبادل لسلامة الاراضي والسيادة القضائية وترسيخ اطر مستديمة للتعاون البحري وتبادل المعلومات بين الجانبين.

ولفت العميد كودرزي، انه في ضوء الحدود المشتركة بين ايران وباكستان، تقتضي الضرورة بان يتعاون البدان في مجالات الانقاذ والاغاثة والتصدي للجرائم البحرية والكشف عن المجرمين والجهات التي تخترق القوانين الحدودية.

يذكر ان قائد قوات حرس الحدود الايراني العميد كودرزي والوفد المرافق له، يقوم حاليا بزيارة لباكستان ومدينة كراتشي، بهدف تطوير التعاون الثنائي والمشاركة في مناورات "باراكودا" التي بدات لنسختها الحادية عشرة منذ امس الثلاثاء (11 يناير 2022) وتستمر لغاية يوم غد الخميس.
مصدر : وكالات
رقم : 973294
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