'14 فبراير' يدين بشدة حكم إلاعدام السعودي على شابين بحرينيين

وأصدر المجلس السياسي في ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير بيانا بهذا الخصوص جاء فيه:



بسم الله الرحمن الرحيم



في تطور خطير، وبمخالفة صريحة للشريعة والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان، أيدت محكمة الاستئناف في السعودية حكمًا تعسفيًا بإعدام الشابين البحرانيين «جعفر سلطان وصادق ثامر» على خلفية تهم كيدية مفبركة فاقدة للأدلة المادية الكافية، هما بريئان منها.



لقد تعرض المعتقلان اللذان أكملا ست سنوات خلف القضبان لتعذيب ممنهج ومميت بغرض انتزاع اعترافات باطلة منهما، وحوكما بعيدًا عن أهلهما وفي بلد غير بلدهما وبظروف غامضة، وتكتم شديد على مجريات المحاكمات، في انتهاك سافر لحقهما الإنساني.



نعرب في ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير عن استنكارنا ورفضنا لهذه المحاكمة الجائرة والباطلة بحق هذين الشابين البريئين؛ ونطالب المنظمات الحقوقية والهيئات الدولية وأصحاب الضمائر بالتحرك العاجل لإبطال هذا الحكم غير الإنساني وغير القانوني، ونطالب أيضًا بالإفراج الفوري عنهما وإرجاعهما إلى وطنهما البحرين من دون ضرر وأذى، ووقف سياسة الانتقام الطائفي والأحكام المسيسة بحق الأبرياء.