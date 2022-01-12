الصحة الإيرانية: 32 وفاة و284 إصابة جديدة بكورونا

وأعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي عن ارتفاع إجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم الأربعاء إلى 131 ألف و972 شخص.



وأشارت في تقريرها إلى تسجيل 284 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، إلى 6 ملايين و212 آلاف و387 أشخاص.



وأضافت أن ألفا و 533 شخصا من إجمالي المصابين بالفيروس في وضع حرج ويتلقون العلاج في المستشفيات.



وتابعت أن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمصابين المغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 6 ملايين و56 ألفا و633 شخصا لغاية الآن.