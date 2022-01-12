ستولتنبيرغ: الحرب على ليبيا كانت مبادرة من الاتحاد الأوروبي وليس الناتو

وقال ستولتنبيرغ، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء في ختام اجتماع لمجلس روسيا-الناتو في بروكسل: "إنها كانت قبل كل شيء مبادرة من قبل الاتحاد الأوروبي. فقط بعد مرور وقت معين طلب الحلفاء الأوروبيون مساعدة، وقدم الناتو دعما للحلفاء في العمليات بليبيا".



ونفذت قوات الدول الغربية من 19 مارس إلى 31 أكتوبر 2011 بمصادقة من القرار 1973 الصادر عن مجلس الأمن الدولي حملة عسكرية في ليبيا بذريعة ضمان أمن المدنيين في الأعمال القتالية التي جرت بين حكومة القذافي ومناهضيها.



ولعبت هذه الحملة، التي نفذت في إطارها قوات التحالف الغربي عمليات جوية واسعة ضد قوات الحكومة السابقة ودانتها بشدة روسيا والصين، دورا أساسيا في إسقاط النظام الليبي وانتصار المتمردين الذين قتل على يدهم القذافي قرب مدينة سرت في 20 أكتوبر 2011.



وعلى الرغم من إعلان المجلس الوطني الانتقالي انتهاء الحرب الأهلية في ليبيا إلا أن البلاد دخلت فترة أزمة عسكرية سياسية مستمرة حتى الآن.