الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 12 كانون الثاني 2022 ساعة 22:57

ستولتنبيرغ: الحرب على ليبيا كانت مبادرة من الاتحاد الأوروبي وليس الناتو

ستولتنبيرغ: الحرب على ليبيا كانت مبادرة من الاتحاد الأوروبي وليس الناتو
وقال ستولتنبيرغ، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء في ختام اجتماع لمجلس روسيا-الناتو في بروكسل: "إنها كانت قبل كل شيء مبادرة من قبل الاتحاد الأوروبي. فقط بعد مرور وقت معين طلب الحلفاء الأوروبيون مساعدة، وقدم الناتو دعما للحلفاء في العمليات بليبيا".

ونفذت قوات الدول الغربية من 19 مارس إلى 31 أكتوبر 2011 بمصادقة من القرار 1973 الصادر عن مجلس الأمن الدولي حملة عسكرية في ليبيا بذريعة ضمان أمن المدنيين في الأعمال القتالية التي جرت بين حكومة القذافي ومناهضيها.

ولعبت هذه الحملة، التي نفذت في إطارها قوات التحالف الغربي عمليات جوية واسعة ضد قوات الحكومة السابقة ودانتها بشدة روسيا والصين، دورا أساسيا في إسقاط النظام الليبي وانتصار المتمردين الذين قتل على يدهم القذافي قرب مدينة سرت في 20 أكتوبر 2011.

وعلى الرغم من إعلان المجلس الوطني الانتقالي انتهاء الحرب الأهلية في ليبيا إلا أن البلاد دخلت فترة أزمة عسكرية سياسية مستمرة حتى الآن.
مصدر : وكالات
رقم : 973300
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيسي يوعز بتنفيذ قانون اتفاق الربط السككي الدولي بين ايران وأفغانستان
رئيسي يوعز بتنفيذ قانون اتفاق الربط السككي الدولي بين ايران وأفغانستان
لماذا تعتبر احداث يناير "بداية نهاية أميركا"؟
لماذا تعتبر احداث يناير "بداية نهاية أميركا"؟
12 كانون الثاني 2022
القضاء الايراني: جریمة اغتیال العلماء النوویین لن تمر بلا عقاب
القضاء الايراني: جریمة اغتیال العلماء النوویین لن تمر بلا عقاب
12 كانون الثاني 2022
ايران وروسيا تدرسان إبرام معاهدة نقدية ثنائية
ايران وروسيا تدرسان إبرام معاهدة نقدية ثنائية
12 كانون الثاني 2022
مناورة الأكفان في مجلس النواب العراقي.. هل تتجدد الرئاسات الثلاث؟
مناورة الأكفان في مجلس النواب العراقي.. هل تتجدد الرئاسات الثلاث؟
12 كانون الثاني 2022
عندما تضع المقاومة الفلسطينية الردع على وجه العدو من الداخل
عندما تضع المقاومة الفلسطينية الردع على وجه العدو من الداخل
12 كانون الثاني 2022
ما هي الموانئ السعودية التي تعدّ من أهداف أنصار الله العسكرية؟
ما هي الموانئ السعودية التي تعدّ من أهداف أنصار الله العسكرية؟
12 كانون الثاني 2022
اسلامي : سنوسع استخدامات التقنية النووية لرفع احتياجات الشعب
اسلامي : سنوسع استخدامات التقنية النووية لرفع احتياجات الشعب
12 كانون الثاني 2022
الرئيس التونسيّ ومعركته ضد "تنظيم الإخوان".. ما علاقة اعتقال البحيري؟
الرئيس التونسيّ ومعركته ضد "تنظيم الإخوان".. ما علاقة اعتقال البحيري؟
11 كانون الثاني 2022
أي حماقة سعودية بالحديدة ستكون لها عواقب لا تحمد عقباها
أي حماقة سعودية بالحديدة ستكون لها عواقب لا تحمد عقباها
11 كانون الثاني 2022
ترسانة الکيان الصهيوني للأسلحة الكيماوية والصمت الغربي المريب
ترسانة الکيان الصهيوني للأسلحة الكيماوية والصمت الغربي المريب
11 كانون الثاني 2022
أهداف زيارة وزير خارجية طالبان إلى طهران
أهداف زيارة وزير خارجية طالبان إلى طهران
11 كانون الثاني 2022
الفيلم السعودي المفبرك.. فضيحة ‘‘المالكي‘‘ تفند كل مزاعم العدوان تجاه اليمن
الفيلم السعودي المفبرك.. فضيحة ‘‘المالكي‘‘ تفند كل مزاعم العدوان تجاه اليمن
11 كانون الثاني 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
مناورة الأكفان في مجلس النواب العراقي.. هل تتجدد الرئاسات الثلاث؟
عندما تضع المقاومة الفلسطينية الردع على وجه العدو من الداخل
ما هي الموانئ السعودية التي تعدّ من أهداف أنصار الله العسكرية؟
الرئيس التونسيّ ومعركته ضد "تنظيم الإخوان".. ما علاقة اعتقال البحيري؟