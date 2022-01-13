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الخميس 13 كانون الثاني 2022 ساعة 09:14

الرئيس المصري يدعو الاطراف السودانية للحوار

الرئيس المصري يدعو الاطراف السودانية للحوار
وأوضح السيسي خلال جلسة على هامش منتدى شباب العالم، يوم الأربعاء، أن "الدعم كان للمجلس السيادي بكل عناصره، والسودان يمثل لمصر أمنا قوميا"، مضيفا أن "الأوضاع في السودان بحاجة إلى توافق سياسي".

وتابع: "أقول للأشقاء في السودان: توافقوا على الحوار واتفقوا على الاستمرار للأمام، نحن داعمون للحوار والتوافق بين القوى الموجودة".

وأشار السيسي إلى إن مصر داعمة "لاتفاق على خارطة طريق تمكنهم (القوى) من الوصول لانتخابات تعبر عن الشعب السوداني في المستقبل"، محذرا من "الفاتورة القاسية جدا" لعدم التوافق والاختلاف والتظاهر.

والسبت الماضي، أعلنت مصر دعمها لتفعيل الحوار بين الأطراف السودانية الذي دعت إليه الأمم المتحدة، لحل الأزمة الراهنة، مناشدة جميع الأطراف بالعمل على اختيار رئيس وزراء انتقالي توافقي وتشكيل حكومة بأسرع وقت.

ويمر المشهد السوداني بأزمة سياسية حادة منذ انقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ولم تهدأ وتيرة الاحتجاجات بعد اتفاق سياسي توصل إليه البرهان مع رئيس الحكومة الانتقالية السابق عبد الله حمدوك، ما دفع الأخير إلى إعلان استقالته في 2 كانون الثاني/ يناير الجاري.
مصدر : وكالات
رقم : 973330
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