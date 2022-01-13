مسؤول قضائي: الخدمات الرفاهية في سجون ايران أرقى من سائر الدول

ولدى زيارته التفقدية لسجن ايفين بطهران، والتي استغرقت عدة ساعات، وفي حديثه مع متلقي الخدمات الاجتماعية في السجن، قال كاظم غريب آبادي: ان نزلاء السجن هم أمانة لدينا، ولابد من تقديم الخدمات اللازمة لهم خاصة ما يرغبون فيه طبقا للقوانين، مبديا أسفه أنه رغم كل هذه الخدمات اللافتة في السجون، فمازالت ايران تتعرض للاتهامات من خلال إثارة بعض القضايا الهامشية غير الصحيحة.



وأضاف: نشهد اليوم تقديم خدمات ايجابية في السجون الى النزلاء، وبناء عليه أعتقد انه يجب نشر هذه الخدمات في الإعلام بشكل مستمر لينتبه الآخرون الى هذه الاجراءات الايجابية.