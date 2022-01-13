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الخميس 13 كانون الثاني 2022 ساعة 09:32

مكتب حقوق الإنسان يدين استهداف مشروع المياه في صعدة

مكتب حقوق الإنسان يدين استهداف مشروع المياه في صعدة
وأوضح مكتب حقوق الإنسان بصعدة في بيان له، أن مشروع مياه مدينة صعدة يستفيد منه أكثر من 130 ألف مدني بمعدل 200 ألف نسمة.

وأشار البيان إلى أن تعطيل هذا المشروع العام يراكم المعاناة على المواطنين ويجعلهم يبحثون عن المياه من أماكن أخرى بمشقة أو شراء المياه بمبالغ باهظة.

ونوه إلى أن من مسؤولية المنظمات الإنسانية والهيئات الأممية التابعة لها سرعة إصلاح الحقل المائي بصورة عاجلة ضمن الخدمات المقدمة من المانحين الدوليين.

ودعا البيان إلى فضح أعمال العدوان وأهدافه عبر تغطيات من جميع وسائل الإعلام العاملة في المحافظة الرسمية والخاصة والبدء بحملة تعرية لهذه الأهداف.

وأكد أن ملف استهداف مشروع المياه الوحيد بصعدة سيكون حاضرا وبقوة في المحافل الحقوقية ضمن الملفات الإنسانية والجرائم التي ارتكبها المجرمون منذ عام 2015 وإلى اليوم.
رقم : 973337
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