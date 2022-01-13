وقال المصدر إن "طيران القوة الجوية العراقية ركز على وكر ارهابي مهم ضمن شاطئ التاجي".



وأعلنت خلية الإعلام الأمني، قبل قليل، عن معالجة أحد الأهداف المهمة لتنظيم "داعش" شمالي بغداد.