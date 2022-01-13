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الخميس 13 كانون الثاني 2022 ساعة 10:53
استهداف وكر مهم لـ"داعش" شمال بغداد
وقال المصدر إن "طيران القوة الجوية العراقية ركز على وكر ارهابي مهم ضمن شاطئ التاجي".
وأعلنت خلية الإعلام الأمني، قبل قليل، عن معالجة أحد الأهداف المهمة لتنظيم "داعش" شمالي بغداد.
مصدر :
وكالات
رقم :
973347
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