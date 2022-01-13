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الخميس 13 كانون الثاني 2022 ساعة 10:55

رئيسي : هرمزكان الامنة تسهم في تعزيز امن الخليج الفارسي

رئيسي : هرمزكان الامنة تسهم في تعزيز امن الخليج الفارسي
وفي تصريح للصحفيين بمطار هرمزكان الدولي صباح اليوم الخميس، اشاد "اية الله رئيسي" بتضحيات القوات المسلحة الايرانية اليقظة في هذه المحافظة وجهوزيتها للدفاع عن الثغور البرية والجوية والبحرية للجمهورية الاسلامية الايرانية.

واكد، ان الحضور المقتدر للقوات المسلحة الايرانية في محافظة هرمزكان، عزّز الامن والاستقرار ليس على صعيد المحافظة فحسب، وانما في منطقة الخليج الفارسي ايضا.

ولفت رئيس الجمهورية، ان الوضع الامني المميّز في محافظة هرمزكان يسمح بترسيخ الاستثمارات واستقطاب المستثمرين جميعا؛ الامر الذي يصب في خدمة المشاريع التنموية داخل هرمزكان.

واستطرد رئيسي، ان هرمزكان تتمتع بطاقات ثمينة في شتى المجالات السياحية والتجارية والزراعية والسياحية، والتي من شانها ان تحرك الكثير من العجلات البنيوية مثل الصناعة والتعدين؛ وبما يصب في خدمة البرامج الهادفة الى معالجة البطالة والحرمان فيها.

يذكر ان رئيس الجمهورية اية الله رئيسي، وصل صباح اليوم الخميس الى محافظة هرمزكان، وذلك في اطار زياراته التفقدية المنتظمة داخل البلاد؛ يرافقه عدد من الوزراء وكبار المسؤولين المعنيين.
رقم : 973350
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