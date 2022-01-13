الصفحة الرئيسية
0
الخميس 13 كانون الثاني 2022 ساعة 12:19

المغرب تجري محادثات مع تركيا لاقتناء قاذفات صواريخ

المغرب تجري محادثات مع تركيا لاقتناء قاذفات صواريخ
وحسب تفاصيل الخبر، الذي نشره موقع "تاكتيكال ربورت" المتخصص في الأمن والدّفاع، فإن البحرية الملكية المغربية مهتمة بشراء دوريات قاذفة للصواريخ طراز كيليش 2 في نسخة محدثة ومعدلة.

وتجري البحرية الملكية المغربية محادثات مع شركة بناء السفن التركية لشراء 15 سفينة، بما في ذلك 10 ARES 35 FPBs و5 ARES 80 SAT، لتعزيز معركة خفر السواحل في المملكة ضد الهجرة غير الشرعية.

وتعتبر ARES 35 FPB، وفقا لشركة بناء السفن التركية، منصة مثبتة جيدا تتمتع بقدرة فائقة على السرعة تتجاوز 35 عقدة، وتتوافق وخصائص الانزلاق مع الظروف البيئية القاسية، ويبلغ طولها الإجمالي 11.90 م.

وتزايدت الشراكة العسكرية والأمنية بين المغرب وتركيا في السنوات والأشهر الأخيرة. في الشهر الماضي، بدأت تركيا تسليم 13 طائرة بدون طيار عسكرية من طراز Bayraktar TB-2 للمملكة.
مصدر : وكالات
رقم : 973369
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد الجيش الايراني: الثورة الإسلامية حققت منجزات قل نظيرها
قائد الجيش الايراني: الثورة الإسلامية حققت منجزات قل نظيرها
الإنسحاب من الإتفاق النووي وإغتيال الشهيد سليماني.. وحقيقة دور نتنياهو
الإنسحاب من الإتفاق النووي وإغتيال الشهيد سليماني.. وحقيقة دور نتنياهو
13 كانون الثاني 2022
رئيسي : هرمزكان الامنة تسهم في تعزيز امن الخليج الفارسي
رئيسي : هرمزكان الامنة تسهم في تعزيز امن الخليج الفارسي
13 كانون الثاني 2022
البرلمان الايراني يعلن تسلم مشروع الملاحقة الدولية لقتلة الشهيد سليماني
البرلمان الايراني يعلن تسلم مشروع الملاحقة الدولية لقتلة الشهيد سليماني
13 كانون الثاني 2022
حاجي زادة: الشهيد سليماني احبط مخططات الاستكبار والكيان الصهيوني
حاجي زادة: الشهيد سليماني احبط مخططات الاستكبار والكيان الصهيوني
13 كانون الثاني 2022
أهداف ورسائل المناورة المشتركة الثانية للفصائل الفلسطينية بالنسبة للمحتلين
أهداف ورسائل المناورة المشتركة الثانية للفصائل الفلسطينية بالنسبة للمحتلين
13 كانون الثاني 2022
رئيسي يوعز بتنفيذ قانون اتفاق الربط السككي الدولي بين ايران وأفغانستان
رئيسي يوعز بتنفيذ قانون اتفاق الربط السككي الدولي بين ايران وأفغانستان
12 كانون الثاني 2022
لماذا تعتبر احداث يناير "بداية نهاية أميركا"؟
لماذا تعتبر احداث يناير "بداية نهاية أميركا"؟
12 كانون الثاني 2022
القضاء الايراني: جریمة اغتیال العلماء النوویین لن تمر بلا عقاب
القضاء الايراني: جریمة اغتیال العلماء النوویین لن تمر بلا عقاب
12 كانون الثاني 2022
ايران وروسيا تدرسان إبرام معاهدة نقدية ثنائية
ايران وروسيا تدرسان إبرام معاهدة نقدية ثنائية
12 كانون الثاني 2022
مناورة الأكفان في مجلس النواب العراقي.. هل تتجدد الرئاسات الثلاث؟
مناورة الأكفان في مجلس النواب العراقي.. هل تتجدد الرئاسات الثلاث؟
12 كانون الثاني 2022
عندما تضع المقاومة الفلسطينية الردع على وجه العدو من الداخل
عندما تضع المقاومة الفلسطينية الردع على وجه العدو من الداخل
12 كانون الثاني 2022
ما هي الموانئ السعودية التي تعدّ من أهداف أنصار الله العسكرية؟
ما هي الموانئ السعودية التي تعدّ من أهداف أنصار الله العسكرية؟
12 كانون الثاني 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الإنسحاب من الإتفاق النووي وإغتيال الشهيد سليماني.. وحقيقة دور نتنياهو
البرلمان الايراني يعلن تسلم مشروع الملاحقة الدولية لقتلة الشهيد سليماني
حاجي زادة: الشهيد سليماني احبط مخططات الاستكبار والكيان الصهيوني
مناورة الأكفان في مجلس النواب العراقي.. هل تتجدد الرئاسات الثلاث؟