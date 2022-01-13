مباحثات بحرينية وإماراتية مع قادة الإحتلال

وقالت وكالة الأنباء البحرينية، إن الجانبين أكدا خلال الاتصال على" تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، انطلاقا من توقيع إعلان تأييد السلام واتفاق مبادئ إبراهيم".



وأفادت وكالة الأنباء البحرينية بأنه خلال اتصال هاتفي بين المسؤولين الاثنين تم بحث "مجالات التعاون الأمني وتبادل الخبرات وعددا من الموضوعات التي تسهم في تعزيز التنسيق وتطوير آليات العمل المشترك".



وأضافت الوكالة: "تم بحث مجالات التعاون الأمني وتبادل الخبرات بين مملكة البحرين وإسرائيل، بما يخدم المصالح المشتركة، كما تم التطرق إلى عدد من الموضوعات التي تسهم في تعزيز التنسيق وتطوير آليات العمل المشترك".



الإمارات تعزي هرتسوغ



وفي السياق، أجرى ولي عهد أبوظبي "محمد بن زايد آل نهيان"، اتصالا هاتفيا برئيس الاحتلال الإسرائيلي "يتسحاق هرتسوغ"، قدم خلاله تعازيه بوفاة والدته، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.



والإثنين، توفيت والدة رئيس كيان الاحتلال الاسرائيلي عن عمر ناهز 97 عاما.



يذكر أن الإمارات والبحرين وقعتا اتفاقيتين لتطبيع العلاقات مع الكيان المحتل، منتصف أيلول/سبتمبر الماضي، في البيت الأبيض، وبرعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب (2017-2021).