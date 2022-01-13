وقال آية الله رئيسي في كلمته اليوم الخميس عبر الاتصال المرئي في المؤتمر العام الـ 12 لرابطة مدرسي الحوزة العلمية وعلماء البلاد المنعقد في مدينة قم المقدسة جنوب طهران: كانت هنالك اعمال رئيسية ضرورية امام الحكومة منذ توليها مقاليد الامور وكانت القضية المهمة ذات الاولوية هي مكافحة مرض كورونا حيث تمكنا بعون الباري تعالى من خفض عدد الوفيات من نحو 700 الى تحت 30 حالة يوميا.



واضاف: ان احتياطياتنا من السلع الاساسية لم تكن مطمئنة ولكن بفضل الله تعالى فان احتياطياتنا اليوم باعثة على الاطمئنان ولا نشعر باي قلق.



وقال رئيس الجمهورية: ان المسالة الاخرى هي الموازنة والاعتمادات حيث ان صادراتنا النفطية اليوم ملحوظة وكذلك صادراتنا غير النفطية التي بلغت مستوى جيدا وحققت زيادة بنسبة اكثر من 40 بالمائة حيث تعود عوائد الصادرات الى الخزانة.



وتابع الرئيس آية الله رئيسي: نحن نبذل الجهود في جبهتين هما "اجهاض الحظر" و"رفع الحظر"، اذ نتابع رفع الحظر بعزة وكرامة.



واشار رئيس الجمهورية الى قضية التضخم قائلا: ان التضخم يشهد اليوم مسارا تنازليا ومن الممكن السيطرة على التضخم من خلال المساعدة والدعم من الجميع.



وختم رئيس الجمهورية تصريحه بالقول: ان جهودنا لتغيير الظروف ملموسة واليوم توفرت الارضية لخفض المشاكل رغم ان الاعداء مازالوا يسعون بامبراطوريتهم الاعلامية لتيئيس الشعب ولكن علينا نحن بث الامل لدى الشعب لا بالكلام بل بالعمل والتنفيذ.