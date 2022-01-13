الصفحة الرئيسية
0
الخميس 13 كانون الثاني 2022 ساعة 14:05

آية ‌الله رئیسي: نبذل الجهود في جبهتي "اجهاض الحظر" و"رفع الحظر"

آية ‌الله رئیسي: نبذل الجهود في جبهتي "اجهاض الحظر" و"رفع الحظر"
وقال آية الله رئيسي في كلمته اليوم الخميس عبر الاتصال المرئي في المؤتمر العام الـ 12 لرابطة مدرسي الحوزة العلمية وعلماء البلاد المنعقد في مدينة قم المقدسة جنوب طهران: كانت هنالك اعمال رئيسية ضرورية امام الحكومة منذ توليها مقاليد الامور وكانت القضية المهمة ذات الاولوية هي مكافحة مرض كورونا حيث تمكنا بعون الباري تعالى من خفض عدد الوفيات من نحو 700 الى تحت 30 حالة يوميا.

واضاف: ان احتياطياتنا من السلع الاساسية لم تكن مطمئنة ولكن بفضل الله تعالى فان احتياطياتنا اليوم باعثة على الاطمئنان ولا نشعر باي قلق.

وقال رئيس الجمهورية: ان المسالة الاخرى هي الموازنة والاعتمادات حيث ان صادراتنا النفطية اليوم ملحوظة وكذلك صادراتنا غير النفطية التي بلغت مستوى جيدا وحققت زيادة بنسبة اكثر من 40 بالمائة حيث تعود عوائد الصادرات الى الخزانة.

وتابع الرئيس آية الله رئيسي: نحن نبذل الجهود في جبهتين هما "اجهاض الحظر" و"رفع الحظر"، اذ نتابع رفع الحظر بعزة وكرامة.

واشار رئيس الجمهورية الى قضية التضخم قائلا: ان التضخم يشهد اليوم مسارا تنازليا ومن الممكن السيطرة على التضخم من خلال المساعدة والدعم من الجميع.

وختم رئيس الجمهورية تصريحه بالقول: ان جهودنا لتغيير الظروف ملموسة واليوم توفرت الارضية لخفض المشاكل رغم ان الاعداء مازالوا يسعون بامبراطوريتهم الاعلامية لتيئيس الشعب ولكن علينا نحن بث الامل لدى الشعب لا بالكلام بل بالعمل والتنفيذ.
رقم : 973382
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الإنسحاب من الإتفاق النووي وإغتيال الشهيد سليماني.. وحقيقة دور نتنياهو
الإنسحاب من الإتفاق النووي وإغتيال الشهيد سليماني.. وحقيقة دور نتنياهو
رئيسي : هرمزكان الامنة تسهم في تعزيز امن الخليج الفارسي
رئيسي : هرمزكان الامنة تسهم في تعزيز امن الخليج الفارسي
13 كانون الثاني 2022
البرلمان الايراني يعلن تسلم مشروع الملاحقة الدولية لقتلة الشهيد سليماني
البرلمان الايراني يعلن تسلم مشروع الملاحقة الدولية لقتلة الشهيد سليماني
13 كانون الثاني 2022
حاجي زادة: الشهيد سليماني احبط مخططات الاستكبار والكيان الصهيوني
حاجي زادة: الشهيد سليماني احبط مخططات الاستكبار والكيان الصهيوني
13 كانون الثاني 2022
أهداف ورسائل المناورة المشتركة الثانية للفصائل الفلسطينية بالنسبة للمحتلين
أهداف ورسائل المناورة المشتركة الثانية للفصائل الفلسطينية بالنسبة للمحتلين
13 كانون الثاني 2022
رئيسي يوعز بتنفيذ قانون اتفاق الربط السككي الدولي بين ايران وأفغانستان
رئيسي يوعز بتنفيذ قانون اتفاق الربط السككي الدولي بين ايران وأفغانستان
12 كانون الثاني 2022
لماذا تعتبر احداث يناير "بداية نهاية أميركا"؟
لماذا تعتبر احداث يناير "بداية نهاية أميركا"؟
12 كانون الثاني 2022
القضاء الايراني: جریمة اغتیال العلماء النوویین لن تمر بلا عقاب
القضاء الايراني: جریمة اغتیال العلماء النوویین لن تمر بلا عقاب
12 كانون الثاني 2022
ايران وروسيا تدرسان إبرام معاهدة نقدية ثنائية
ايران وروسيا تدرسان إبرام معاهدة نقدية ثنائية
12 كانون الثاني 2022
مناورة الأكفان في مجلس النواب العراقي.. هل تتجدد الرئاسات الثلاث؟
مناورة الأكفان في مجلس النواب العراقي.. هل تتجدد الرئاسات الثلاث؟
12 كانون الثاني 2022
عندما تضع المقاومة الفلسطينية الردع على وجه العدو من الداخل
عندما تضع المقاومة الفلسطينية الردع على وجه العدو من الداخل
12 كانون الثاني 2022
ما هي الموانئ السعودية التي تعدّ من أهداف أنصار الله العسكرية؟
ما هي الموانئ السعودية التي تعدّ من أهداف أنصار الله العسكرية؟
12 كانون الثاني 2022
اسلامي : سنوسع استخدامات التقنية النووية لرفع احتياجات الشعب
اسلامي : سنوسع استخدامات التقنية النووية لرفع احتياجات الشعب
12 كانون الثاني 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الإنسحاب من الإتفاق النووي وإغتيال الشهيد سليماني.. وحقيقة دور نتنياهو
البرلمان الايراني يعلن تسلم مشروع الملاحقة الدولية لقتلة الشهيد سليماني
حاجي زادة: الشهيد سليماني احبط مخططات الاستكبار والكيان الصهيوني
مناورة الأكفان في مجلس النواب العراقي.. هل تتجدد الرئاسات الثلاث؟