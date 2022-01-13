روسيا..الإصابات اليومية بكورونا فوق الـ20 ألفا لأول مرة منذ ديسمبر

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الخميس أنها رصدت خلال الساعات الـ24 الماضية 21155 إصابة جديدة بالعدوى (مقابل 17946 إصابة فقط في اليوم السابق)، ما يمثل أكبر حصيلة منذ 29 ديسمبر.



ويعود أكبر عدد من الإصابات الجديدة إلى العاصمة موسكو (5490 حالة، مقابل 4008 حالات في اليوم السابق) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (1839 حالة) ومقاطعة موسكو (1556 حالة).



وارتفعت حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا خلال اليوم الأخير في روسيا بواقع 740 حالة وفاة (مقابل 745 وفاة أمس)، بينما تماثل 25984 مريضا للشفاء.



وسجلت في البلاد إجمالا منذ بداية الجائحة 10 ملايين و723305 إصابات مؤكدة بكورونا، منها 319172 حالة وفاة وتسعة ملايين و784348 حالة شفاء.



وتلقى أكثر من 79 مليون شخص في روسيا حتى اليوم الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا، واستكمل أكثر من 75.1 مليون منهم تطعيمهم بتلقي الجرعة الثانية، ويقدر مستوى المناعة الجماعية في البلاد بـ62.6%.