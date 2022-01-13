مسؤول : نمو التجارة الايرانية مع دول الجوار بنسبة 42%

مقدسي" ادلى بهذا التصريح، على هامش زيارة رئيس الجمهورية "اية الله سيد ابراهيم رئيسي، اليوم الخميس، لمركز الجمارك في محافظة هرمزكان (جنوب).



واوضح، ان حجم التجارة الخارجية الايرانية مع دول الجوار في غضون الشهور التسعة الاخيرة من العام الحالي (الايراني)، بلغ 75 مليون طن من السلع، وبما يعادل 36 مليارا و800 مليون دولار.



ولفت هذا المسؤول، بان الحكومة الايرانية وضعت على سلم اولوياتها توسيع العلاقات ورفع مستوى التعاون مع الجيران؛ مؤكدا ان مصلحة الجمارك بدورها وضعت خططا وبرامج عديدة في سياق تنمية الصادرات وتسهيل الاجراءات لاستيراد السلع المطلوبة وتعزيز تجارة الترانزيت عبر المنافذ الحدودية للبلاد.