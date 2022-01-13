أبرز التطورات على الساحة اليمنية 13-1-2022

وأضاف المحللون بأن قوى العدوان قامت بنقل مرتزقتها من الحديدة بعد فشلهم في تحقيق اي انتصار في الساحل الغربي الى شبوة بهدف تخفيف الضغط عن مدينة مأرب التي تمكنت قوات الجيش واللجان الشعبية الوصول الى مشارفها.



ويرى مراقبون للشأن اليمني أن قوى العدوان تخاف من سيطرة قوات الجيش واللجان الشعبية على محافظة شبوة التي لها مكانة استراتيجية في اليمن حيث تربط محافظات الشرق بالغرب والجنوب بالشمال كما تطل على البحر.



وشدد المراقبون على أن محافظة مأرب تملك ثروات كثيرة حيث يتم تصدير الغاز الطبيعي في المحافظة الى ميناء بلحاف كمنشأة إقتصادية مشيراً الى تواجد فرنسا في قطاع الطاقة اليمنية في عهد النظام السابق حيث تضغط فرنسا اليوم على الإمارات لمنع السيطرة على المدينة لأن تحرير مأرب سيقطع أنابيب النفط والغاز.



وعلى الجهة المقابلة افادت مصادر يمنية أن المتحدث بإسم تحالف العدوان أراد ان يهرب من فضيحة فبركة الفيديو الهوليودي الذي نسبه للصواريخ اليمنية، بالاعلان عن تحرير محافظة شبوة.



ووبحسب مصادر ميدانية فإن الأراضي التي استولوا عليها مرتزقة العدوان او التي ادعوا انهم تمكنوا من احداث اختراقات فيها، معظمها أراضي صحراوية.



ويقول خبراء استراتيجيون أن ما يحدث في شبوة هو مخطط أمريكي بإمتياز عبر تجميع ما يسمى بالعمالقة ومجلس الإنتقالي الجنوبي الموالي للإمارات للهجوم على شبوة، لكنهم تلقوا خسائر كبيرة في الأرواح حيث بلغ عدد قتلاهم 200 قتيل و600 جريح و200 مفقود، اضافة الى تدمير عدد كبير من الآليات، مضيفين أن خسائر مرتزقة العدوان لا توازي ما يصفونه بالإنتصار.



ويؤكد الخبراء أن الهدف الأساسي من الهجوم على شبوة كان للتخفيف عن الضغط عن مأرب، مشيراً الى أن القوات اليمنية لا تعطي أهمية لمحافظة شبوة على حساب محافظة مأرب التي باتت قاب قوسين او أدنى من التحرر.



ويذكر أنه كانت قد ألحقت القوات المسلحة اليمنية خسائر كبيرة جداً في صفوف مرتزقة ودواعش الإمارات في محافظة شبوة خلال الأيام الماضية حيث بلغ عدد القتلى أكثر من 515 قتيلاً بينهم قادة وأكثر من 850 جريحاً وأكثر من 200 مفقود بحسب مصادر استخباراتية.



وأوضحت القوات المسلحة اليمنية في بيان تلاه الناطق الرسمي العميد يحيى سريع أن "الخسائر المادية التي تكبدها المرتزقة بلغت أكثر من 102 آلية ومدرعة بالإضافة إلى تدمير عدد من المدافع الكبيرة والمتطورة".



وحسب البيان "تلقى المرتزقة العشرات من الضربات الصاروخية استهدفت تجمعاتهم وخلفت أعداداً كبيرة من القتلى والجرحى في صفوفهم ،وستوزع تفاصيلها لاحقاً".



وأشار البيان إلى أن "أبطال الجيش واللجان الشعبية يسطرون ملاحم من الجهاد والبطولة والتضحية ويتصدون لعناصر داعش ومرتزقة الإمارات".



وأكدت القوات المسلحة اليمنية "جهوزيتها الكاملة للدفاع عن البلد والشعب ومواجهة التصعيد الكبير للعدو الإماراتي حتى يتحقق النصر المبين لشعبنا وإن عواقب هذا التصعيد الإماراتي ستكون كبيرة وعليهم تحمل نتائج تصعيدهم".