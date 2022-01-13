مسؤول ايراني يعلن عن تنفيذ الاطلس النووي في البلاد

واشار شيرمردي في تصريح له اليوم الخميس الى استعمالات الصناعة النووية في مختلف المجالات وقال: ان المجال النووي يعد احد القطاعات المؤثرة جدا في جميع مراحل الانشطة الزراعية؛ قبل الزراعة واثناءها وبعدها.



واضاف: ان استخدام التشعيع النووي في مرحلة ما بعد الحصاد يعد احد المجالات المهمة ذلك لان نحو 30 بالمائة من المحاصيل الزراعية في البلاد تواجه التلف بعد الانتاج حيث يمكن عبر التشعيع زيادة فترة التخزين لخفض حجم التالف من المحاصيل.



كما اعلن عن بدء تنفيذ مشروع نشر منظومات التشعيع للمحاصيل الزراعية في مختلف انحاء البلاد وقال انه تم تحديد 11 منطقة ذات امكانية عالية لنشر هذه المنظومات فيها بالبلاد.



واضاف: لو تمكنا عبر تنفيذ هذا المشروع من تشعيع 1 بالمائة من نحو 122 مليون طن من المحاصيل الزراعية المنتجة في البلاد سنويا نكون قد اتخذنا خطوة كبيرة ورقما قياسيا لا نظير له على مستوى العالم.



واعلن عن تنفيذ الاطلس النووي في البلاد من اجل الانشاء الهادف لمنظومات تشعيع المحاصيل الزراعية، لافتا الى البدء بانشاء اول جهاز متنقل للتشعيع باشعة غاما في البلاد.