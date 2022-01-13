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الخميس 13 كانون الثاني 2022 ساعة 19:12

امين عام النجباء: العالم يغض الطرف عن جرائم آل سعود

امين عام النجباء: العالم يغض الطرف عن جرائم آل سعود
انتقد الامين العام لحركة النجباء في تغريدة العالم بسبب غض الطرف عن جرائم آل سعود البشعة المخالفة للطبيعة الانسانية، وكتب: مازال الكيان الوهابي التكفيري يمارس أقسى انواع الظلم والاضطهاد بحق اتباع آل البيت عليهم السلام أينما حلو.

وأشار الشيخ اكرم الكعبي الى اصدار حكم الاعدام بحق مجموعة من الشباب البحريني لأسباب طائفية مقيتة، متابعا الى متى يستمر آل سعود بجرائم الابادة هذه بحق المواطنين الابرياء في البحرين والمنطقة؟ والى متى يستمر السكوت والتغاضي عن هذه الجرائم النكراء؟

وفي الختام خاطب الشعوب المضطدة من قبل الكيان السعودي، قائلا: نحن سنقف معكم ونساندكم وسنكون صوتكم الذي يصل الى عنان السماء حتى تتحقق العدالة الالهية وينصر الله الحق ويزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.

الجدير بالذكر أن الكيان السعودي اختطف في عام 2015 اثنين من المعارضين البحرينيين "جعفر سلطان" و"صادق ثامر" وبعد اختفاء استمر لـ100 يوم نقلهم الى السجون السعودية. وأصدرت المحكمة السعودية أخيرا أحكام الاعدام بحق هذين الشابين من شيعة البحرين.
رقم : 973435
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