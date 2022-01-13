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الخميس 13 كانون الثاني 2022 ساعة 22:12

العميد حاجي زاده: إيران أطلقت بنجاح قمرا اصطناعيا يعمل بالوقود الصلب

العميد حاجي زاده: إيران أطلقت بنجاح قمرا اصطناعيا يعمل بالوقود الصلب
وفي كلمة له مساء اليوم الخميس خلال الدورة الثانية عشرة لمجمع المدرسين والعلماء بالحوزات العلمية من مدينة قم المقدسة قال العميد أميرعلي حاجي زاده إن الأسبوع الماضي شهد وبنجاح اختبار أول محرك دفع ومحرك أصلي إيراني للأقمار الاصطناعية يعمل بالوقود الصلب.

وأوضح أن الأقمار الاصطناعية الإيرانية الجديدة مصنوعة من أجسام غير معدنية ومركبة، ودوافعها غيرمتحركة، مما يزيد من طاقة الصواريخ كما يوفر التكاليف.

وأشار أن هذه التكنولوجيا موجودة فقط في 4 دول في العالم، مشددا على مواصلة إيران إنتاج الطاقة في جميع المجالات المتعلقة بالفضاء، وقال: قد أحرزت إيران الكثير من التقدم في مجال الفضاء والأقمار الاصطناعية بحيث لن يتم القضاء عليها من خلال الاغتيالات والتهديدات والعقوبات.
رقم : 973456
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