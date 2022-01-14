رئيسي: جهود إيران لإحباط الحظر لا تعتمد على المفاوضات

وفي تغريدة له اليوم (الجمعة)، كتب رئيسي، "بالرغم من ظروف الحظر، ازدادت مبيعاتنا الحالية من النفط بشكل كبير بحيث لم يعد لدينا أي قلق بهذا الشأن، وعائداته تعود إلى البلاد".



وفي تصريح له أمس (الخميس)، خلال اجتماع المجلس الاداري بمحافظة هرمزكان (جنوبي البلاد)، قال رئيسي: انه وفق الاحصائيات المتوفرة فقد شهدت صادرات البلاد من السلع غير النفطية خلال الاشهر الاخيرة زيادة بنسبة 40 بالمائة كما نصل الان في مجال صادرات السلع النفطية الى مستوى ملحوظ.



وأكد: ليست لنا الان المشاكل السابقة في مجال الصادرات، اذ ان اسواق المنطقة جيدة ويجري الاعلان عن الاستعداد لشراء السلع الايرانية في مختلف دول العالم.