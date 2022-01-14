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الجمعة 14 كانون الثاني 2022 ساعة 09:52

آية الله مكارم شيرازي : لا يجوز الاساءة الى مقدسات المذاهب الاسلامية

آية الله مكارم شيرازي : لا يجوز الاساءة الى مقدسات المذاهب الاسلامية
جاء ذلك في لقاء امين عام المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية حجة الاسلام حميد شهرياري" الخميس بمدينة قم المقدسة (جنوب طهران)، مع المرجع الديني آية الله مكارم شيرازي.

واضاف سماحته: ان احد السبل المؤدية الى نبذ الخلافات وازالة سوء الفهم بين المسلمين، يكمن في الاعلام السليم والترويج الصحيح للمواقف والافكار الدينية.

كما حذّر المرجع الديني الايراني، من التعويل على سلوك الاقلية المتطرفة الذين يعمدون الى اذكاء الخلافات في العالم الاسلامي، وفي المقابل الاحتكام الى آراء العلماء والمفكرين من اتباع مدرسة أهل البيت (عليهم السلام) وأهل السنة.
رقم : 973504
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