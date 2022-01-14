مطالبات صهيونية بهدم مسجد في بيت صفافا بالقدس المحتلة

ونقل مصدر عن صحيفة يديعوت احرونوت العبرية صباح اليوم الجمعة، أن بلدية القدس تقدمت بالتماس إلى المحكمة المحلية في المدينة من أجل هدم مجمع إسلامي، في بلدة بيت صفافا يضم مسجدا تعتليه قبة ذهبية، بزعم أنها تشبه قبة الصخرة المشرفة داخل المسجد الأقصى.



وأوضحت الصحيفة أن بلدية القدس تعرضت لضغوط كبيرة من المنظمات اليمينية المتطرفة للمطالبة بهدم المبنى الاسلامي باكمله، وليس هدم القبة الذهبية فحسب، بدعوى أن القبة قد وضعت لتكون مصدرا آخر للعنف في مدينة القدس المحتلة.



مسجد الرحمن في بلدة بيت صفافا جنوب شرقي القدس المحتلة، يقع على مساحة 300 متر مربع تقريبا، وهو أحد أربعة مساجد في بلدة بيت صفافا الواقعة على مسافة 6 كم جنوب شرقي المدينة، تحيطها المستوطنات من كل الجهات.