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الجمعة 14 كانون الثاني 2022 ساعة 13:15

ازدياد حالات الانتحار في صفوف جيش الاحتلال الصهيوني

ازدياد حالات الانتحار في صفوف جيش الاحتلال الصهيوني
ونقل موقع معا , ان الصحيفة اشارت الى أن ثلث الجنود الذين انتحروا العام الماضي كانوا من أصل إثيوبي، بحسب وثيقة نشرها جيش الاحتلال .

ونقلت الصحيفة عن جيش الاحتلال قوله: إن 31 جنديا ماتوا لأسباب مختلفة في عام 2021، بينهم 11 قضوا منتحرين، بينما فقد 28 جنديا حياتهم في عام 2020.

وقال عميد مديرية القوى العاملة يورام كنافو إن ثلاثة من المنتحرين ينحدرون من الجالية الأثيوبية، وأحد الجنود المشتبه في وفاتهما بالانتحار كان أيضًا إثيوبيًا.

وأكد كنافو أنه تم منع حوالي 400 حالة انتحار خلال العام الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن تسعة جنود انتحروا في 2020، و12 في 2019، و9 في 2018، و16 في 2017، وانتحر 21 جنديا في عام 2011، وهو أعلى معدل انتحار خلال العقد المنصرم، بحسب جيش الاحتلال.

كما عمل جيش الاحتلال على منع الانتحار من خلال العديد من البرامج المصممة لتدريب القادة بشكل أفضل لمساعدتهم في تحديد الجنود الذين من المحتمل أنهم يحملون أفكارا قد تدفعهم إلى الانتحار.
رقم : 973525
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