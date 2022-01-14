الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 14 كانون الثاني 2022 ساعة 14:52

الشيخ دعموش: هناك حربا اقتصادية ومالية دنيئة تشنها الادارة الاميركية والسعودية على لبنان

الشيخ دعموش: هناك حربا اقتصادية ومالية دنيئة تشنها الادارة الاميركية والسعودية على لبنان
وقال سماحته:” من هذه الوسائل المستخدمة في هذه الحرب التلاعب بسعر الدولار ومنع الدول والحكومات من تقديم المساعدة للبنان وحماية الفاسدين في الداخل وعدم السماح بمحاكمة ومحاسبة حاكم مصرف لبنان وعرقلة الحلول للازمات وتسييس بعض القضاء اللبناني والتدخل فيه لمنع محاكمة ومحاسبة من اهدر المال العام واكل اموال المودعين وسمح بتهريب الاموال للخارج”.

أضاف:” ومع كل هذه الحرب المكشوفة والحصار الواضح للبنان يأتي من يشكك بالحصار ويقول لك اين الحصار على لبنان؟! وان الحصار المزعوم هو كذبة؟!”.

وتساءل الشيخ دعموش:”أليس عندما يرتفع الدولار بشكل جنوني ولا يسمح لاحد بمساعدة لبنان ويفرض على المصارف اجراءات وقرارات مالية على حساب المودعين ولا يسمح بالمس بحاكم مصرف لبنان ويعرقل التدقيق الجنائي ويمنع محاكمة من اهدر المال العام ويصبح بعض القضاء خاضعا للسياسة ولتدخلات الخارج اليس هذا حصارا للبنان؟”.

ورأى “ان ادخال لعبة الدولار في المعركة الانتخابية هوعمل دنيء وابتزاز رخيص للبنانيين، وهذه اللعبة باتت مكشوفة ومفضوحة والذين يلعبون بالدولار ويجوعون الناس ويستغلون الازمة للضغط على اللبنانين في خياراتهم السياسية باتوا معروفين ومفضوحين وفي مقدمهم حزب القوات اللبنانية الذي صرح رئيسه سمير جعجع بشكل واضح ان انتخبونا فيستقر سعر الدولار!”.

وقال سماحته:” اذا كانوا يعتقدون انهم يستطيعون بهذه الطريقة الدنيئة واللاخلاقية واللانسانية يمكنهم ان يغيروا في مزاج الناس وقناعاتهم ويحصلوا على ما يريدون وينالوا من المقاومة في لبنان فهم واهمون ومخطئون، لان اللبنانيين مهما حاولتم تشويه الصورة وبث الاكاذيب وتحريف الحقائق يميزون جيدا بين من ضحى من أجل حماية لبنان ومن تآمر على لبنان وارتكب الجرائم في حق اللبنانيين، وبمعزل عن الاقلية والاكثرية النيابية، لن يستطيع أحد أن يغير من موقع لبنان المقاوم ومن الثوابت الوطنية وان يعيد لبنان الى الوراء”.

وأكد الشيخ دعموش “أن حزب الله يعمل مع كل الذين يريدون مصلحة لبنان ليكون المجلس النيابي القادم رهن ارداة اللبنانيين لا مرتهنا لارادة الخارج، ومؤسسة تحفظ هوية لبنان المقاوم وتعمل لتحقيق مصالح الشعب اللبناني لا المصالح الاميركية والاسرائيلية”.
رقم : 973544
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيسي: الحظر والتهديد لا يمنعان ايران من التقدم
رئيسي: الحظر والتهديد لا يمنعان ايران من التقدم
اللواء سلامي : الثأر للجنرال سليماني اصبح استراتيجية ومبدا
اللواء سلامي : الثأر للجنرال سليماني اصبح استراتيجية ومبدا
14 كانون الثاني 2022
آية الله مكارم شيرازي : لا يجوز الاساءة الى مقدسات المذاهب الاسلامية
آية الله مكارم شيرازي : لا يجوز الاساءة الى مقدسات المذاهب الاسلامية
14 كانون الثاني 2022
رئيسي: جهود إيران لإحباط الحظر لا تعتمد على المفاوضات
رئيسي: جهود إيران لإحباط الحظر لا تعتمد على المفاوضات
14 كانون الثاني 2022
العميد فدوي: أميركا وأوروبا تشاركان بالعدوان على اليمن
العميد فدوي: أميركا وأوروبا تشاركان بالعدوان على اليمن
14 كانون الثاني 2022
قائد الجيش الايراني: الثورة الإسلامية حققت منجزات قل نظيرها
قائد الجيش الايراني: الثورة الإسلامية حققت منجزات قل نظيرها
13 كانون الثاني 2022
الإنسحاب من الإتفاق النووي وإغتيال الشهيد سليماني.. وحقيقة دور نتنياهو
الإنسحاب من الإتفاق النووي وإغتيال الشهيد سليماني.. وحقيقة دور نتنياهو
13 كانون الثاني 2022
رئيسي : هرمزكان الامنة تسهم في تعزيز امن الخليج الفارسي
رئيسي : هرمزكان الامنة تسهم في تعزيز امن الخليج الفارسي
13 كانون الثاني 2022
البرلمان الايراني يعلن تسلم مشروع الملاحقة الدولية لقتلة الشهيد سليماني
البرلمان الايراني يعلن تسلم مشروع الملاحقة الدولية لقتلة الشهيد سليماني
13 كانون الثاني 2022
حاجي زادة: الشهيد سليماني احبط مخططات الاستكبار والكيان الصهيوني
حاجي زادة: الشهيد سليماني احبط مخططات الاستكبار والكيان الصهيوني
13 كانون الثاني 2022
أهداف ورسائل المناورة المشتركة الثانية للفصائل الفلسطينية بالنسبة للمحتلين
أهداف ورسائل المناورة المشتركة الثانية للفصائل الفلسطينية بالنسبة للمحتلين
13 كانون الثاني 2022
رئيسي يوعز بتنفيذ قانون اتفاق الربط السككي الدولي بين ايران وأفغانستان
رئيسي يوعز بتنفيذ قانون اتفاق الربط السككي الدولي بين ايران وأفغانستان
12 كانون الثاني 2022
لماذا تعتبر احداث يناير "بداية نهاية أميركا"؟
لماذا تعتبر احداث يناير "بداية نهاية أميركا"؟
12 كانون الثاني 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
اللواء سلامي : الثأر للجنرال سليماني اصبح استراتيجية ومبدا
آية الله مكارم شيرازي : لا يجوز الاساءة الى مقدسات المذاهب الاسلامية
الإنسحاب من الإتفاق النووي وإغتيال الشهيد سليماني.. وحقيقة دور نتنياهو
البرلمان الايراني يعلن تسلم مشروع الملاحقة الدولية لقتلة الشهيد سليماني