الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 14 كانون الثاني 2022 ساعة 18:26

قيادي للجهاد الإسلامي: انتفاضة النقب امتداد لمقاومة 'بيتا' و'مسيرة العودة'

قيادي للجهاد الإسلامي: انتفاضة النقب امتداد لمقاومة
وأضاف شهاب في خطبة الجمعة بمسجد الشهيد أنور عزيز بجباليا، أن هذا الرباط والصمود ينبعث من عقيدتنا وايماننا بالله عز وجل الذي خاطبنا بقوله : "يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون".

واعتبر، أن صمود أهالي النقب وانتفاضتهم بمثابة اعلان سقوط مشاريع التهويد والأسرلة والتعايش ومخططات دمج بدو النقب في الكيان الصهيوني.

وشدد شهاب، على أن انتفاضة النقب تأتي في سياق الفعل المقاوم ومسيرة التحرر التي يخوضها الشعب الفلسطيني ضد الاستيطان، مبينًا أنها امتداد لمقاومة بيتا وامتداد لمسيرة العودة.

وأشار إلى أنه من الواجب إسناد النقب وأهله بالدعاء وبكل أشكال الدعم امتثالًا لأمر الله عز وجل، وانتصاراً لعدالة قضيتهم وتأكيدا على وحدة شعبنا وأرضنا ومصيرنا.
مصدر : وكالات
رقم : 973569
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيسي: الحظر والتهديد لا يمنعان ايران من التقدم
رئيسي: الحظر والتهديد لا يمنعان ايران من التقدم
اللواء سلامي : الثأر للجنرال سليماني اصبح استراتيجية ومبدا
اللواء سلامي : الثأر للجنرال سليماني اصبح استراتيجية ومبدا
14 كانون الثاني 2022
آية الله مكارم شيرازي : لا يجوز الاساءة الى مقدسات المذاهب الاسلامية
آية الله مكارم شيرازي : لا يجوز الاساءة الى مقدسات المذاهب الاسلامية
14 كانون الثاني 2022
رئيسي: جهود إيران لإحباط الحظر لا تعتمد على المفاوضات
رئيسي: جهود إيران لإحباط الحظر لا تعتمد على المفاوضات
14 كانون الثاني 2022
العميد فدوي: أميركا وأوروبا تشاركان بالعدوان على اليمن
العميد فدوي: أميركا وأوروبا تشاركان بالعدوان على اليمن
14 كانون الثاني 2022
قائد الجيش الايراني: الثورة الإسلامية حققت منجزات قل نظيرها
قائد الجيش الايراني: الثورة الإسلامية حققت منجزات قل نظيرها
13 كانون الثاني 2022
الإنسحاب من الإتفاق النووي وإغتيال الشهيد سليماني.. وحقيقة دور نتنياهو
الإنسحاب من الإتفاق النووي وإغتيال الشهيد سليماني.. وحقيقة دور نتنياهو
13 كانون الثاني 2022
رئيسي : هرمزكان الامنة تسهم في تعزيز امن الخليج الفارسي
رئيسي : هرمزكان الامنة تسهم في تعزيز امن الخليج الفارسي
13 كانون الثاني 2022
البرلمان الايراني يعلن تسلم مشروع الملاحقة الدولية لقتلة الشهيد سليماني
البرلمان الايراني يعلن تسلم مشروع الملاحقة الدولية لقتلة الشهيد سليماني
13 كانون الثاني 2022
حاجي زادة: الشهيد سليماني احبط مخططات الاستكبار والكيان الصهيوني
حاجي زادة: الشهيد سليماني احبط مخططات الاستكبار والكيان الصهيوني
13 كانون الثاني 2022
أهداف ورسائل المناورة المشتركة الثانية للفصائل الفلسطينية بالنسبة للمحتلين
أهداف ورسائل المناورة المشتركة الثانية للفصائل الفلسطينية بالنسبة للمحتلين
13 كانون الثاني 2022
رئيسي يوعز بتنفيذ قانون اتفاق الربط السككي الدولي بين ايران وأفغانستان
رئيسي يوعز بتنفيذ قانون اتفاق الربط السككي الدولي بين ايران وأفغانستان
12 كانون الثاني 2022
لماذا تعتبر احداث يناير "بداية نهاية أميركا"؟
لماذا تعتبر احداث يناير "بداية نهاية أميركا"؟
12 كانون الثاني 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
اللواء سلامي : الثأر للجنرال سليماني اصبح استراتيجية ومبدا
آية الله مكارم شيرازي : لا يجوز الاساءة الى مقدسات المذاهب الاسلامية
الإنسحاب من الإتفاق النووي وإغتيال الشهيد سليماني.. وحقيقة دور نتنياهو
البرلمان الايراني يعلن تسلم مشروع الملاحقة الدولية لقتلة الشهيد سليماني