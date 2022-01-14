أحدث العناوين :
إثيوبيا تتهم جبهة تيغراي بمنع المساعدات وتقترح إنشاء منطقة عازلة
العامري يعلق على قصف المنطقة الخضراء في بغداد
بوريل: نعمل على حشد كافة مواردنا لمساعدة أوكرانيا عقب الهجمة السيبرانية
الإطاحة بإرهابي مطلوب في كركوك
تونس... أحزاب معارضة للرئيس تتظاهر في شارع الحبيب بورقيبة
الحكيم يحذر من مخطط مريب لزعزعة استقرار العراق
العراق يعلن الانتهاء من إنجاز خندق حدودي مع سوريا
قيادي للجهاد الإسلامي: انتفاضة النقب امتداد لمقاومة 'بيتا' و'مسيرة العودة'
الأمن الوطن العراقي يطيح بـ11 إرهابياً في الأنبار
العراق يعلن الانتهاء من إنجاز خندق حدودي مع سوريا
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
14 January 2022
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
Toggle navigation
الصفحة الرئيسية
آسيا
لبنان
سوریا
فلسطین
يوم القدس
شهيد القدس
السعودیة
الیمن
البحرین
العراق
ایران
ترکیا
إفریقیا
مصر
تونس
لیبیا
المغرب
السودان
الصومال
الجزائر
موریتانیا
أوروبا
أمریکا
العالم الإسلامي
خاص لإسلام تایمز
أرشیف
أخبار
وجهة نظر
مقابلات
کاریکاتیر
تقاریر مصورة
فیدیوهات
تواصل معنا
من نحن
بحث
الصفحة الرئيسية
آسيا
العراق
0
الجمعة 14 كانون الثاني 2022 ساعة 18:43
الحكيم يحذر من مخطط مريب لزعزعة استقرار العراق
وقال الحكيم في تغريدة، "إن استهداف مقرات أحزاب وقوى سياسية ينذر بوجود مخطط مريب لزعزعة استقرار العراق وتهديد أمنه".
وأضاف الحكيم، "ونحن إذ ندين ونستنكر بشدة هذه السلوكيات فإننا نشدد على ضرورة عدم مرورها دون محاسبة الضالعين ومن يقف وراءها".
مصدر :
وكالات
رقم :
973572
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي
البريد الإلكتروني
تعليقك
أرسل
أهم الأخبار
رئيسي: الحظر والتهديد لا يمنعان ايران من التقدم
اللواء سلامي : الثأر للجنرال سليماني اصبح استراتيجية ومبدا
14 كانون الثاني 2022
آية الله مكارم شيرازي : لا يجوز الاساءة الى مقدسات المذاهب الاسلامية
14 كانون الثاني 2022
رئيسي: جهود إيران لإحباط الحظر لا تعتمد على المفاوضات
14 كانون الثاني 2022
العميد فدوي: أميركا وأوروبا تشاركان بالعدوان على اليمن
14 كانون الثاني 2022
قائد الجيش الايراني: الثورة الإسلامية حققت منجزات قل نظيرها
13 كانون الثاني 2022
الإنسحاب من الإتفاق النووي وإغتيال الشهيد سليماني.. وحقيقة دور نتنياهو
13 كانون الثاني 2022
رئيسي : هرمزكان الامنة تسهم في تعزيز امن الخليج الفارسي
13 كانون الثاني 2022
البرلمان الايراني يعلن تسلم مشروع الملاحقة الدولية لقتلة الشهيد سليماني
13 كانون الثاني 2022
حاجي زادة: الشهيد سليماني احبط مخططات الاستكبار والكيان الصهيوني
13 كانون الثاني 2022
أهداف ورسائل المناورة المشتركة الثانية للفصائل الفلسطينية بالنسبة للمحتلين
13 كانون الثاني 2022
رئيسي يوعز بتنفيذ قانون اتفاق الربط السككي الدولي بين ايران وأفغانستان
12 كانون الثاني 2022
لماذا تعتبر احداث يناير "بداية نهاية أميركا"؟
12 كانون الثاني 2022
أحدث العناوين
إثيوبيا تتهم جبهة تيغراي بمنع المساعدات وتقترح إنشاء منطقة عازلة
العامري يعلق على قصف المنطقة الخضراء في بغداد
بوريل: نعمل على حشد كافة مواردنا لمساعدة أوكرانيا عقب الهجمة السيبرانية
الإطاحة بإرهابي مطلوب في كركوك
تونس... أحزاب معارضة للرئيس تتظاهر في شارع الحبيب بورقيبة
الحكيم يحذر من مخطط مريب لزعزعة استقرار العراق
العراق يعلن الانتهاء من إنجاز خندق حدودي مع سوريا
قيادي للجهاد الإسلامي: انتفاضة النقب امتداد لمقاومة 'بيتا' و'مسيرة العودة'
الأمن الوطن العراقي يطيح بـ11 إرهابياً في الأنبار
العراق يعلن الانتهاء من إنجاز خندق حدودي مع سوريا
الصحة الفلسطينية: تسجيل حالة وفاة و592 إصابة جديدة بكورونا
الكويت.. وفاة عاملين اثنين وإصابة 10بحريق مصفاة ميناء الأحمدي
تونس تطبق إجراءات صارمة بالمطارات للتصدى لـكورونا
الشيخ دعموش: هناك حربا اقتصادية ومالية دنيئة تشنها الادارة الاميركية والسعودية على لبنان
رئيسي: الحظر والتهديد لا يمنعان ايران من التقدم
هجمات جديدة تستهدف عناصر "قسد" شرقي سوريا
فلسطينيون يحرقون دورية للاحتلال الاسرائيلي خلال احتجاجات النقب
أمير عبد اللهيان ويانغ يي يبحثان في بكين العلاقات الثنائية
ازدياد حالات الانتحار في صفوف جيش الاحتلال الصهيوني
المصلون يحيون الفجر العظيم في المسجد الاقصى
الأكثر قراءة
الفيلم السعودي المفبرك.. فضيحة ‘‘المالكي‘‘ تفند كل مزاعم العدوان تجاه اليمن
المؤامرات التي تُحيكها الرياض خلف الكواليس للبنان.. الحريري لم يتخلف عن القافلة
الشيخ قاووق: المنهزمون بالمنطقة يشنون هجمة على حزب الله لتعويض خسائرهم
عقد مؤتمر متخصص حول الجغرافيا السياسية للمقاومة والجمهورية الإسلامية الإيرانية
صنعاء: ما عرضه ناطق العدوان فبركة إعلامية سيئة الإخراج
السيد الخامنئي: تشييع الشهيد سليماني في ايران والعراق كان عظيما
كتائب حزب الله بالعراق تدعو لتشكيل حكومة خالصة
الحشد الشعبي يدين استهداف البيشمركة في كركوك
العراق يتسلم 50 عراقيا من سوريا ينتمون الى "داعش"
لبنان.. انقطاع عام للتيار الكهربائي في كافة أنحاء البلاد
عون يبدأ مشاوراته لعقد مؤتمر الحوار الوطني والحريري يعتذر
دعوات للرباط الدائم في المسجد الأقصى لحمايته من الاحتلال
أمن السلطة الفلسطينية يفرج عن نجل الزبيدي بعد ضربه واعتقاله
خطیب زادة یعلق علی أنشطة السفارة الأفغانیة في طهران
طهران: نسعى من اجل الوصول الى اتفاق مستديم في مفاوضات فيينا
فلسطين.. الأجهزة الأمنية تعتقل ابن الأسير زكريا الزبيدي
الربيعي: لقاؤنا مع الوفد الكردي جاء استكمالا لتفاهمات كبيرة
عبدالسلام يصف خطوة ناطق تحالف العدوان الأخيرة بـ ‘‘الفضيحة الكبرى‘‘
العامري للوفد الكردي: قدمنا كل ما نستطيع من أجل التفاهمات
الأسير أبو هواش يكسر القيود ‘‘الإسرائيليّة‘‘.. ما الدرس الذي يجب أن يتعلّمه الفلسطينيون؟
الأخبار الساخنة
ضحايا من الأطفال اليمنيين بغارات لطيران العدوان على الحديدة و تعز
السعودية تعدم الناشطة "أسراء الغمغام"
الأكثر بحثًا
وفاة الشاعر العراقي “سمير صبيح” بحادث سير أليم
إخترنا لکم
اللواء سلامي : الثأر للجنرال سليماني اصبح استراتيجية ومبدا
آية الله مكارم شيرازي : لا يجوز الاساءة الى مقدسات المذاهب الاسلامية
الإنسحاب من الإتفاق النووي وإغتيال الشهيد سليماني.. وحقيقة دور نتنياهو
البرلمان الايراني يعلن تسلم مشروع الملاحقة الدولية لقتلة الشهيد سليماني