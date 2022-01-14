الحكيم يحذر من مخطط مريب لزعزعة استقرار العراق

وقال الحكيم في تغريدة، "إن استهداف مقرات أحزاب وقوى سياسية ينذر بوجود مخطط مريب لزعزعة استقرار العراق وتهديد أمنه".



وأضاف الحكيم، "ونحن إذ ندين ونستنكر بشدة هذه السلوكيات فإننا نشدد على ضرورة عدم مرورها دون محاسبة الضالعين ومن يقف وراءها".