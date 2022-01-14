بوريل: نعمل على حشد كافة مواردنا لمساعدة أوكرانيا عقب الهجمة السيبرانية

وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن الاتحاد يحشد "كافة موارده" لمساعدة أوكرانيا في أعقاب الهجوم المعلوماتي.



وأكد أن ممثلي اللجنة السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي سيعقدون اجتماعا عاجلا لمناقشة الهجوم الذي "يستحق الإدانة".



وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية قد أعلن أن "المواقع الالكترونية لوزارة الخارجية وعددا من الهيئات الحكومية الأخرى معطلة بشكل مؤقت".



وأضاف "خبراؤنا يعملون بشكل حثيث لاستعادة عمل الأنظمة المعلوماتية، وقد فتحت الشرطة تحقيقا".



وأعلن جهاز الاستخبارات الأوكراني أن الهجمة السيبرانية لم تسفر عن أي تسرب لبيانات شخصية، مؤكدا بدء التحقيقات.



وقال: "لم يتم تغيير محتوى المواقع ولم تسرب أي بيانات شخصية بحسب معلومات أولية".



وقبل أن يعطل الدخول إلى موقع وزارة الخارجية، نشرت على الصفحة الرئيسية رسالة باللغات الأوكرانية والروسية والبولندية. وجاء في الرسالة، "أيها الاوكرانيين، خافوا واستعدوا للأسوأ. تم تحميل كل بياناتكم الشخصية على الانترنت". وكانت الرسالة مرفقة بعدة شعارات، منها علم أوكراني مشطوب.



من جهته، شجب الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، هجوم الهاكر الذي تعرضت له مواقع عدة هيئات حكومية أوكرانية.



وقال إن الحلف سيدعم سلطات كييف ويساعدها في التصدي للتهديدات الإلكترونية، بما في ذلك عن طريق توقيع اتفاقية لتعزيز التعاون في المجال السيبراني.



وأضاف ينس ستولتنبرغ، في بيان نشر اليوم: "أدين بشدة الهجمات الإلكترونية ضد حكومة أوكرانيا ... في الأيام المقبلة، ستوقع أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي اتفاقية لتعزيز التعاون السيبراني، بما في ذلك وصول أوكرانيا إلى منصة تبادل المعلومات حول البرامج الضارة".