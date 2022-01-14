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الجمعة 14 كانون الثاني 2022 ساعة 21:11
لدى دخول نصف القرن الثاني..

عبداللهيان: نأمل تحقيق قفزة نوعية في العلاقات مع الصين

عبداللهيان: نأمل تحقيق قفزة نوعية في العلاقات مع الصين
وورد في تغريدة كتبها عبد اللهيان على حسابه الشخصي في تويتر اليوم الجمعة في الاشارة الى لقائه الاخير مع نظيره الصيني وانغ يي: إن اللقاء تضمن التباحث حول عدد كبير من المواضيع منها برنامج التعاون الشامل والاستشارات حول مفاوضات فيينا حيث تم تحقيق اجماع هام ونأمل أن تحقق العلاقات بين ايران والصين قفزة نوعية وهي تدخل نصف القرن الثاني من عمرها.

وأضاف في التغريدة التي كتبها بهذا الشأن: لدى العام الجديد 2022 أشعر بالارتياح للغاية ان أقوم بأول زيارة رسمية للصين في منصبي الجديد.

وتابع: آمل ان تحمل الالعاب الاولمبية الشتوية التي تقام في عيد الربيع الصيني، رسالة النشاط والحيوية الى العالم اثناء تفشي فيروس كورونا الوبائي.

والتقى امیرعبداللهیان، خلال الزيارة، الرئيس الصيني شي جين بينغ وسلّمه رسالة نظيره الايراني السيد ابراهیم رئیسي التي وصفها بالمهمة في بداية عمل الحكومة الايرانية الجديدة.

ويشار الى ان حسین امیرعبداللهیان زار الصين، على رأس وفد ايراني رفيع، بدعوة من نظيره وانغ یي لاجراء محادثات حول توطيد العلاقات.
رقم : 973602
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