إصابات في جيش الإحتلال جراء شجار كبير بين الجنود

وقالت الإذاعة إنه تم نقل 3 جنود إسرائيليين للمشفى لتلقي العلاج اللازم بعدما أصيبوا خلال الشجار بالأمس.



وفي السياق، قال قناة كان العبرية إن الجنود الثلاثة مصابين بجروح مختلفة، مشيرة إلى أن الشجار الذي وقع بين الجنود من الكتيبتين شجار كبير.