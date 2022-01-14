لافروف: زيارة رئيسي الى روسيا حدث مهم للغاية

واضاف لافروف، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة في موسكو : يجب استئناف الاتصالات السياسية بين طهران وموسكو، عقب تقييد اللقاءات والزيارات بين البلدين بسبب جائحة كورونا.



ولفت الى إجراء الرئيسين بوتين ورئيسي عدة اتصالات هاتفية بينهما "وسيتم بحث مجمل قضايا العلاقات الايرانية الروسية".



وتابع لافروف قائلا: لدى ايران وروسيا مبادرات مشتركة وكثيرة والبلدان يعملان علیها كما ان العمل جار في اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي.



وأردف: لا شك ان قضايا كالاتفاق النووي وأمن الخليج الفارسي ستطرح على طاولة البحث في القمة الايرانية الروسية.



ونوه الى ان "ايران وروسيا تتعاونان في الامم المتحدة ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية وغيرها، وايران بلد عضو في مجموعتنا التي تدعم وتدافع عن المبادئ الدولية وميثاق الامم المتحدة ونتعاون معا في عدد من القضايا الاقليمية كملفات الشرق الاوسط.